Dostali ste prvú dávku vakcíny pred 9. júlom? Po návrate zo zahraničia vás čaká karanténa

31.7.2021 (Webnoviny.sk) - Osoby, ktoré dostali prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pred 9. júlom, už musia ísť do karantény. Vyplýva to uznesenia Ústavného súdu SR , ktoré v sobotu vyšlo v zbierke zákonov. Stanovisko poskytol Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). „Ústavný súd zverejnením uznesenia pozastavil časť paragrafu deväť vyhlášky ÚVZ SR o prechodnom ustanovení pre osoby po prvej dávke vakcíny, ktorú absolvovali do 9. júla. Pôvodne mohli ukončiť karanténu hneď v prvý deň po obdržaní negatívneho výsledku testu na COVID-19. Toto prechodné obdobie malo platiť do pondelka 2. augusta, zverejnením uznesenia Ústavného súdu SR však prestalo platiť už dnes," informoval Eliáš.V súčasnosti tieto osoby po vstupe na Slovensko musia ísť do domácej karantény s tým, že najskôr na piaty deň môžu podstúpiť PCR test. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa im končí.