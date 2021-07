Okolnosti útoku na tanker v Arabskom mori sú nejasné, izraelský minister však obviňuje Irán

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.7.2021 (Webnoviny.sk) - Zodpovednosť za útok na ropný tanker, pri ktorom tento týždeň zahynuli dvaja ľudia, nesie Irán. Vyhlásil to v piatok izraelský minister zahraničných vecí Ja'ir Lapid , ktorého citoval portál bbc.com.Terčom útoku v Arabskom mori pri pobreží Ománu sa stala vo štvrtok večer loď Mercer Street spoločnosti Zodiac Maritime. Okolnosti incidentu zostávajú nejasné, izraelský minister napriek tomu hovorí o diele „iránskeho terorizmu“. Ako uviedol vo vyhlásení, Irán nie je iba izraelský problém a svet nesmie zostať ticho. Irán obvinenia nekomentoval.Firma Zodiac Maritime so sídlom v Londýne patrí do skupiny Zodiac Group izraelského miliardára Ejala Ofera. Spoločnosť uviedla, že naďalej zisťuje, čo presne sa stalo. Záujem čo najrýchlejšie pomenovať skutkový stav vyjadrila aj britská vláda.Útok, na ktorom sa podľa niektorých zdrojov zúčastnilo bezpilotné lietadlo, neprežili dvaja členovia posádky. Jeden z nich bol štátny občan Veľkej Británie a druhý Rumunska. Ďalšie obete alebo zranenia podľa spoločnosti Zodiac Maritime neboli hlásené a tanker sprevádzaný loďami amerického námorníctva sa plaví do bezpečného prístavu.