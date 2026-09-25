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 24hod.sk    Šport

25. septembra 2026

Dostane dôstojnú rozlúčku s národným tímom. Messi sa rozlúči s Argentínou pred domácimi fanúšikmi


Tagy: argentínska futbalová reprezentácia

Lionel Scaloni svoju úlohu v tíme neberie na ľahkú váhu a jeho záujem o dôstojnú rozlúčku pre Messiho ukazuje vrúcny rešpekt k jednej z najväčších postáv svetového futbalu. Tréner argentínskej ...



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switzerland_argentina_wcup_soccer_71757 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Lionel Scaloni svoju úlohu v tíme neberie na ľahkú váhu a jeho záujem o dôstojnú rozlúčku pre Messiho ukazuje vrúcny rešpekt k jednej z najväčších postáv svetového futbalu.


Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni potvrdil, že prípravné stretnutie proti Beninu v Buenos Aires v októbri bude priestorom pre Lionela Messiho, aby sa rozlúčil so svojimi fanúšikmi podľa vlastných predstáv.

Scaloni v roku 2022 priviedol Argentínčanov k titulu majstra sveta a na nedávnom svetovom šampionáte v Severnej Amerike jeho zverenci prehrali vo finále so Španielmi. Rozlúčku Messiho označil za "privilégium, ktoré bude ťažké prežiť bez sĺz".

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Držiteľ ôsmich ocenení Zlatá lopta oznámil koniec reprezentačnej kariéry koncom augusta vo veku 39 rokov, no Scaloni ho zaradil do zostavy na záverečný "rozlúčkový" zápas.

"Urobil som všetko, aby som mu umožnil hrať v tomto zápase. Neviem, či tu budem aj budúci rok, preto sme urobili všetko pre to, aby sa mohol na rozlúčke predstaviť," uviedol Scaloni.

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Messi zaznamenal tento mesiac svoj stý gól za americký tím Inter Miami. Jeho reprezentačný kouč neskrýval presvedčenie, že si zaslúži ďalšiu Zlatú loptu. "Ak je to ocenenie pre najlepšieho hráča," naznačil Scaloni svoju podporu.

Argentína odštartuje sériu troch prípravných zápasov 30. septembra proti Bolívii a 3. októbra privíta Burkinu Faso. Messi sa pripojí k mužstvu pred záverečným duelom proti Beninu, ktorý je naplánovaný na 6. októbra a uskutoční sa na štadióne klubu River Plate, ktorý pojme 85-tisíc divákov.

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Tréner sa vyhol komentáru k vlastnej budúcnosti, keďže jeho kontrakt s Argentínskou futbalovou asociáciou vyprší koncom roka a zatiaľ neprebehli rokovania o jeho predĺžení.

Scaloni svoju úlohu v tíme neberie na ľahkú váhu a jeho záujem o dôstojnú rozlúčku pre Messiho ukazuje vrúcny rešpekt k jednej z najväčších postáv svetového futbalu.


Zdroj: SITA.sk - Dostane dôstojnú rozlúčku s národným tímom. Messi sa rozlúči s Argentínou pred domácimi fanúšikmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: argentínska futbalová reprezentácia
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