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 24hod.sk    Šport

25. septembra 2026

Gašparík s Górnikom vedie poľskú ligu. Súperi priznali, že špehovali ich tréning: Slabosť a bez ducha fair-play


Tagy: Bilancia forma Kritika Špehovanie

Michala Gašparíka toto priznanie nenechalo chladným. Poľský futbalový klub Górnik Zabrze má za sebou vynikajúci vstup do novej sezóny a po deviatich kolách vedie tamojšiu najvyššiu súťaž s ...



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64120a35b6c27687375866 scaled 1 676x484 25.9.2026 (SITA.sk) - Michala Gašparíka toto priznanie nenechalo chladným.


Poľský futbalový klub Górnik Zabrze má za sebou vynikajúci vstup do novej sezóny a po deviatich kolách vedie tamojšiu najvyššiu súťaž s náskokom troch bodov pred Legiou Varšava.

Ostatný víkendový zápas odohrali zverenci Michala Gašparíka na pôde Motoru Ľublin a bola z toho bezgólová remíza - vôbec prvá v ročníku 2026/27 Ektraklasy. Okrem toho majú bilanciu siedmich výhier a jednej prehry.

No práve nerozhodný výsledok priniesol vlnu kontroverzie po vyhlásení domáceho trénera Ľublinu Mariusz Misiura, ktorý sa priznal k špionáži.

Nerozumie tomu


"Mali sme možnosť sledovať tréning Górnika o 11:00 h. Keď som videl, ako sa pripravovali na štandardné situácie, tak veru klobúk dole pred realizačným tímom Górnika. Všetko mali nasimulované presne tak, ako to u nás realizovali," povedal po záverečnom hvizde.

Gašparíka toto priznanie nenechalo chladným. "Nerozumiem tomu. Jednoducho nedokážem pochopiť, ako sa tým niekto môže chváliť na tlačovej konferencii. Pre nás to nebol problém. Keďže sme trénovali len bránenie štandardných situácií, ukazovali sme hráčom, čo robí Motor. Nevadí mi, ak sa na to pozerajú, pretože len pár hodín pred súbojom už nič nezmenia. A aj keby sa o niečo pokúsili, nemali by to dostatočne nacvičené na to, aby nás zaskočili," uviedol pre web roosevelta81.pl.

"Ja mám úplne iný prístup. Nemám potrebu niečo také robiť - jednoducho sa sústredíme na vlastný tím. Zdá sa mi, že kouči, ktorí to robia, tým prejavujú určitú slabosť a určite to nie je v duchu fair-play," pokračoval 44-ročný rodák z Trnavy.

Obdobná situácia nastala v baráži o Premier League, keď vylúčili Southampton z pokračovania v play-off.

"Áno, počul som o tom. Nie je to etické. Tréneri často argumentujú tým, že pre úspech svojho tímu urobia čokoľvek. S tým súhlasím, no každý realizačný tím chce to isté, a predsa nie všetci musia siahať po praktikách, ktoré nie sú v duchu fair-play," doplnil Gašparík.

Nová skúsenosť


Po triumfe v Poľskom pohári v minulej sezóne doviedol Górnik Zabrze aj k 2. miestu v Ektraklase o štyri body za Lechom Poznaň.

S klubom si zahral kvalifikáciu o Ligu majstrov, Európsku ligu aj Konferenčnú ligu. Zakaždým však jeho zverenci v dvojzápasoch padli a napokon sa v pohárovej Európe nepredstavili. Nezvládli ani meranie síl o domáci Superpohár s Lechom Poznaň.

"Už sme to hodili za hlavu. Čakajú nás len ligové zápasy a na nich sústredíme všetku našu pozornosť. Vďaka tomu je príprava o niečo jednoduchšia. Máme teraz náročný program – hráme aj Poľský pohár – takže sa musíme dobre pripraviť. Tímy, ktoré stále účinkujú v Európe, to majú ťažšie. Treba však povedať, že Jagiellonia a Lech sú na to zvyknuté, kým pre Górnik to bolo niečo nové. Pre väčšinu chlapcov bola hra každé tri či štyri dni novou skúsenosťou," dodal Gašparík.


Zdroj: SITA.sk - Gašparík s Górnikom vedie poľskú ligu. Súperi priznali, že špehovali ich tréning: Slabosť a bez ducha fair-play © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bilancia forma Kritika Špehovanie
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