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 24hod.sk    Šport

25. septembra 2026

SSC Neapol plánuje výstavbu nového štadión. Akú by mal mať kapacitu?


Tagy: Serie A

Majiteľ klubu Aurelio De Laurentiis odhalil plány na výstavbu moderného štadióna aj interaktívneho múzea. Taliansky futbalový klub SSC Neapol plánuje výstavbu nového štadióna s kapacitou 70-tisíc ...



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italy_soccer_napoli_benitez a625575f1f1f47b49e6d9866484b05c5 676x447 25.9.2026 (SITA.sk) - Majiteľ klubu Aurelio De Laurentiis odhalil plány na výstavbu moderného štadióna aj interaktívneho múzea.


Taliansky futbalový klub SSC Neapol plánuje výstavbu nového štadióna s kapacitou 70-tisíc miest na východnom okraji mesta. Majiteľ klubu Aurelio De Laurentiis na tlačovej konferencii v Ríme predstavil svoju víziu štadióna, ktoré súčasťou by bolo 120 skyboxov, reštaurácie a ďalšie doplnkové zariadenia.

Filmový producent De Laurentiis spomenul aj projekt interaktívneho múzea vytvoreného tímom z Los Angeles, kde by fanúšikovia mohli virtuálne 'hrať' s legendami klubu ako Diego Maradona alebo Edinson Cavani.

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Súčasný štadión San Paolo, ktorý je od roku 2020 pomenovaný po legendárnom Maradonovi, má kapacitu 60-tisíc miest. Nachádza sa v mestskej časti Fuorigrotta západne od centra a bol postavený ešte v roku 1959 ako multifunkčný areál. Viackrát ho síce renovovali, no stále je považovaný za zastaraný, najmä kvôli atletickej dráhe okolo trávnika. Klub si momentálne štadión prenajíma od mesta.

De Laurentiis vyjadril názor, že súčasný štadión by mal byť zbúraný a na jeho mieste by mali vzniknúť nové bytové domy. "Mestské zastupiteľstvo chce investovať 200 miliónov eur do modernizácie, ale táto suma na ozajstnú rekonštrukciu nestačí," uviedol.

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Stavba nového štadióna by podľa neho mohla trvať približne 24 mesiacov a finančné prostriedky na projekt nebude žiadať od nikoho naviac. Okrem nového štadióna plánuje De Laurentiis aj rekonštrukciu tréningového centra, na čo už kúpil 17,5 hektára pozemkov na severe mesta.

Nový štadión by mohol poslúžiť aj ako možné dejisko zápasov pre majstrovstvá Európy 2032, hoci mesto podľa dnešných plánov preferuje renováciu existujúceho Štadióna Diega Armanda Maradonu.

Projekt predstavuje významný krok k modernizácii infraštruktúry klubu aj mesta Neapol.


Zdroj: SITA.sk - SSC Neapol plánuje výstavbu nového štadión. Akú by mal mať kapacitu? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Serie A
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