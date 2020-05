Dostavbu Mochoviec spomaľuje koronakríza, ale aj chybné potrubia na štvrtom bloku

Kontroly hutného materiálu

Ak nesplnia požiadavky, povolenie nevydajú

28.5.2020 (Webnoviny.sk) - K novým termínom dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce sa nechce vyjadrovať ani najvyšší jadrový kontrolný orgán, Úrad jadrového dozoru (ÚJD) Ten však priznáva, že aktuálna situácia nielen na Slovensku, ale aj vo svete, znova zdrží dostavbu mochovských blokov. Dostavbu v súčasnosti ovplyvňuje nielen celosvetová koronakríza, ale aj nájdenie chybných potrubí na štvrtom bloku.„K potenciálnym termínom uvedenia tretieho bloku do prevádzky sa nebudeme vyjadrovať, nakoľko sú plne v kompetencii držiteľa povolenia. Momentálne nie je možné presne stanoviť v akom rozsahu príde k posunutiu termínu uvádzania tretieho bloku do prevádzky," uviedla pre agentúru SITA riaditeľka kancelárie úradu ÚJD Miriam Vachová.Oneskorenie bude podľa nej závisieť aj od výsledkov kontrol hutného materiálu a ďalších opatrení, ktoré budú z nich vyplývať. Stavbu by tak podľa Vachovej najviac spomalili zistenia "ktoré by vyžadovali okamžitú výmenu niektorých komponentov".Zdôraznila, že pokiaľ držiteľ povolenia nepreukáže splnenie všetkých legislatívnych požiadaviek, ÚJD povolenie na uvádzanie tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce do prevádzky nevydá.Termín dostavby 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce je tak nateraz nejasný. Vo februári tohto roka hovoril generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček o zavážaní jadrového paliva do tretieho bloku na začiatku tohtoročného leta.Nájdenie nekvalitných potrubí na štvrtom bloku a koronakríza však dostavbu mochovských blokov s najväčšou pravdepodobnosťou znova predĺžia.