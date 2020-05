Súd v kauze šekov v sume 1488 eur: Šéf kotlebovcov reagoval na výpovede svedkov a kritizoval prokurátora

Členovia strany odmietli vypovedať

28.5.2020 - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku bude vo štvrtok pokračovať hlavné pojednávanie s predsedom politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko Marianom K. Ten čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Ružena Sabová prečítala zápisnice o výsluchoch svedkov pred policajným vyšetrovateľom, z ktorých vyplynulo, že viacerí členovia politickej strany Kotlebovci – ĽSNS odmietli vypovedať.

Podľa zápisníc ešte z roku 2017 v tejto veci využili svoje právo nevypovedať napríklad súčasný europoslanec Milan Uhrík, alebo poslanci Milan Mazurek, Peter Krupa, Stanislav Drobný či Rastislav Schlosár.

Na súde sa momentálne čítajú aj ďalšie zápisnice z prípravného konania, pričom väčšinou ide o výpovede ľudí, ktorí v minulosti obdržali finančné dotácie od Banskobystrického samosprávneho kraja.

Ľuďom vraj poskytovali skutočné peniaze

Na svedecké výpovede z prípravného konania reagoval aj predseda politickej strany Marian K., ktorý trvá na tom, že aj prostredníctvom šekov poskytoval ľuďom skutočné peniaze, ktoré im pomohli.

Osoby, ktoré dostali od Mariana K. alebo jeho politickej strany finančnú pomoc, v nich väčšinovo uvádzali, že si neuvedomovali problematickosť poskytovaných finančných súm.

„Vnímali to ako reálnu finančnú pomoc a nie ako nejaké extrémistické symboly, ako to vidí prokurátor,“ uviedol Marian K. Zároveň kritizoval policajného vyšetrovateľa a prokurátora, že v dokumentoch, ktoré sú súčasťou súdneho spisu, často neuvádzali odovzdanú sumu „1488 eur“, ale „14 88“, teda s medzerou a bez meny.

Predseda ĽSNS tiež zdôraznil, že obdarované osoby žili často v zložitej situácii, napríklad mali postihnuté deti a z iných miest, vrátane štátu, im pomoc neprišla. „Kým fašisti alebo nacisti zdravotne hendikepovaných prenasledovali, alebo likvidovali, naša strana im pomáha,“ vyhlásil.

Prokurátor navrhol poriadkovú pokutu

Na programe štvrtkového pojednávania by mal byť výsluch svedkov. Naposledy sa v tomto prípade malo pojednávať 15. mája, no Marian K. sa ospravedlnil pre povinnosti poslanca.

Prokurátor to označil za obštrukciu a navrhol súdu, aby mu uložil poriadkovú pokutu, prípadne zvážil jeho predvedenie políciou. Obžalovaný vo štvrtok 21. mája avizoval, že na nasledujúce pojednávanie príde.

Súd mal na predošlom pojednávaní naplánované vypočutie viacerých svedkov, niektorí sa však ospravedlnili. Napríklad stranícky kolega obžalovaného Ondrej Ďurica rovnako argumentoval povinnosťami v parlamente. Manželský pár, ktorý prijal od obžalovaného jeden zo šekov, sa zase ospravedlnil pre nutnosť starostlivosti o ich postihnuté deti.

Neonacistické symboly

Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur.

Číslo 14 v sume 1 488 podľa orgánov činných v trestnom konaní totiž predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.

Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.

Prokurátor Tomáš Honz označil na januárovom pojednávaní v tejto veci číselnú symboliku za notoricky známy a používaný symbol extrémistov. Obhajoba označila obžalobu za nedôvodnú s tým, že je postavená na hypotetických a teoretických úvahách prokurátora.

Samosudkyňa, ktorá v tomto prípade rozhoduje, Ružena Sabová, zase skonštatovala, že skutok je možné stíhať aj podľa prísnejšej kvalifikácie, konkrétne ako založenie a propagovanie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.