Telo zasiahnuté šiestimi guľkami

Na Ukrajine by bol pod ochranou





Vlani 23. augusta vyšlo najavo, že vrtuľník Mi-8 ruských ozbrojených síl skončil na Ukrajine, čo bolo výsledkom dlhodobej špeciálnej operácie. Pilot stroja bol spomenutý Kuzminov, ktorého rodina tiež utiekla na Ukrajinu. Rusi Kuzminova označili za zradcu a opakovane mu hrozili zabitím.





20.2.2024 (SITA.sk) - Španielska polícia má podozrenie, že dostrieľané telo muža, ktoré našli na východe krajiny, patrí ruskému pilotovi, ktorý vlani previezol na Ukrajinu vojenský vrtuľník.Civilná garda v utorok uviedla, že pri tele, ktoré našli 13. februára pri vstupe do obytného komplexu La Cala pri meste Alicante, našli falošné dokumenty. Tie identifikovali muža ako 33-ročného Ukrajinca, ale polícia teraz predpokladá, že to mohol byť Maxim Kuzminov Španielska tlačová agentúra Efe informovala, že telo bolo zasiahnuté šiestimi guľkami a tiež ho útočníci prešli autom. Podľa správ v blízkosti našli horiace auto, ktoré pravdepodobne použili pri útoku, ale túto informáciu Civilná garda nevedela bezprostredne potvrdiť.Predstaviteľ ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Andrij Jusov potvrdil miestnym médiám, že pilot zomrel v Španielsku, ale neposkytol podrobnosti. Nie je jasné ako a prečo Kuzminov cestoval do Španielska.Podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry Tass tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov povedal, že Ukrajina naznačila Kuzminovi, aby zostal na Ukrajine, kde by bol pod ochranou.Šéf ruskej Služby zahraničnej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin podľa Tass povedal novinárom, že Maxim Kuzminov bol „zradca a zločinec“, ktorý sa stal „morálnou mŕtvolou“, keď začal plánovať jeho „špinavý a hrozný zločin“. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pri otázke o prípade povedal, že k nemu nemá žiadne informácie a Moskva nedostala žiadne informácie cez diplomatické kanály.