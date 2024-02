Ukrajinský premiér Šmyhal označil ruskú inváziu za „existenčnú vojnu“

Dobytie východoukrajinského mesta Avdijivka poskytlo Rusku plnú kontrolu nad oblasťou okolo Donecka, veľkého ukrajinského mesta, ktoré v roku 2014 obsadili Moskvou podporované sily, a prišlo v čase, keď sa blíži druhé výročie rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu.



Joe Biden sa domnieva, že ukrajinské sily boli nútené stiahnuť sa z Avdijivky pre nedostatok munície spôsobený zmenšujúcimi sa zásobami. Zdôraznil, že sa tak stalo v dôsledku nečinnosti Kongresu USA , čo viedlo k prvým „pozoruhodným ziskom" Ruska po niekoľkých mesiacoch.

20.2.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský premiér Denys Šmyhal označil rozsiahlu ruskú inváziu do jeho krajiny ako „existenčnú vojnu“. Ako referuje britský web The Guardian, ukrajinský politik to povedal počas návštevy japonského Tokia.„Verím, že Spojené štáty podporia aj Ukrajinu, a tiež Európska únia , Japonsko, všetky krajiny G7 Medzinárodný menový fond a všetky medzinárodné finančné organizácie,“ povedal Šmyhaľ na tlačovej konferencii, keď sa ho spýtali na „únavu z Ukrajiny“ v rámci medzinárodného spoločenstva.„Takže nemôžeme hovoriť o únave, pretože je to existenčná vojna. Nemôžete byť unavení, keď bojujete za svoju budúcnosť, za svoj život, za globálny bezpečnostný poriadok,“ dodal Šmyhaľ.