Jarným predajom eshopov dominujú respirátory, záhradkárske potreby a IT produkty

Skorší záujem o záhradné potreby

Čas na rekonštrukciu domácnosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.3.2021 (Webnoviny.sk) - Jarným predajom eshopov dominujú na Slovensku respirátory, záhradkárske potreby a produkty z oblasti informačných technológií. Do jarných predajov eshopov stále výrazne prehovára pandémia.Zákazníci nakupujú veci na voľnočasové aktivity, pretože pre pandémiu platí v určitých hodinách obmedzený pohyb a musia tráviť voľno doma. Zhodli sa na tom marketingoví zástupcovia spoločností Heureka, Alza a Datart.Nákupný radca Heureka v posledných týždňoch registruje najmä zvýšený záujem v e-shopoch o záhradné potreby a pomôcky. Záujem o túto kategóriu začal v online obchodoch stúpať už koncom februára, čo je skôr ako po minulé roky. „Dôvodom môžu byť aj pretrvávajúce protipandemické opatrenia, ktoré výrazne oklieštili voľnočasové aktivity ľudí a tak sa im záhrady stali posledným útočiskom,“ uviedol šéf analytikov Heureka.sk Michal Buzek.Medzi najväčších ťahúňov v e-shopoch v kategórii záhradných potrieb na prelome februára a marca patrili podľa Heureky vertikutátory, ktorých popularita vzrástla o 274 %, nasledovali vysokotlakové čističe (nárast o 188 %) či záhradné nožnice (nárast o 186 %). Darí sa aj pieskoviskám či vonkajšej dlažbe, ktoré podrástli tiež o desiatky percent. Medzi top produkty na portáli Heureka sa zaradila napríklad aj stolová píla. Prichádzajúca jar tiež láka ľudí za športom do prírody, čo sa prejavuje aj na popularite športovej a turistickej obuvi. Bežecké tenisky do prírody po zimnej pauze znova prerazili medzi trendy mesiaca a ich popularita v internetových predajniach rastie podľa Heureky v niektorých prípadoch o viac ako 1 000 %.Pri porovnaní marca minulého roka a prvej polovice tohto marca pozoruje Alza veľké rozdiely. Tento rok sa zatiaľ najviac predávajú respirátory, ktoré sa pritom minulý rok v prvých top 20 produktoch za marec neobjavili. Tiež ďalšie produkty odrážajú aktuálnu situáciu, keď väčšina ľudí trávi viac času doma a na záhrade. „Dobre sa predávajú tablety do umývačky, veľké balenia záhradníckeho substrátu, piesok pre detské ihriská alebo napríklad odvápňovače a filtre do kávovarov. Veľký záujem je aj o gombíkové batérie, cartridge, detské vlhčené obrúsky, papierové vreckovky, čistiace prostriedky a dezinfekcia," ozrejmila tlačová hovorkyňa Alzy Daniela Chovancová.Aj v Datarte sa ukazuje, že príchodom teplejších dní ľudia trávia viac času na čerstvom vzduchu a venujú sa rôznym voľnočasovým aktivitám. Potvrdzujú to aj produkty, ktoré si najčastejšie vkladajú do nákupného košíka. Zákazníci Datartu nakupujú v marci najmä slúchadlá, ktoré sa stali nevyhnutným športovým doplnkom a tiež drony, ktorými si spestrujú čas strávený v prírode. „Pod skladbu nákupného košíka sa stále podpisuje aj aktuálna pandemická situácia, a tak sa v rebríčku najpredávanejších produktov objavujú aj herné konzoly a IT produkty. Mnohí pravdepodobne využívajú čas na rekonštrukciu domácnosti a nakupujú nové spotrebiče, predovšetkým chladničky, mrazničky, kávovary a práčky," uzavrela marketingová manažérka Datartu Sabina Boudová.