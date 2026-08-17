|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elena, Helena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. augusta 2026
Doterajšie sankcie pripravili Rusko o viac než bilión eur, Kallasová chce ďalšie reštrikcie
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová chce na jeseň predložiť doteraz najrozsiahlejšie rozšírenie sankčného zoznamu voči Rusku od začiatku vojny na Ukrajine. Počet sankcionovaných ruských jednotlivcov a ...
Zdieľať
17.8.2026 (SITA.sk) - Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová chce na jeseň predložiť doteraz najrozsiahlejšie rozšírenie sankčného zoznamu voči Rusku od začiatku vojny na Ukrajine. Počet sankcionovaných ruských jednotlivcov a subjektov by sa po prijatí návrhu zvýšil približne o tretinu.
Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová plánuje výrazne rozšíriť sankcie voči Rusku za jeho vojnu proti Ukrajine. Pre nemecký denník Die Welt uviedla, že pripravovaný návrh by zvýšil celkový počet sankcionovaných ruských subjektov približne o tretinu.
„Na jeseň predložím najrozsiahlejšie sankčné zaradenia od začiatku vojny,“ povedala Kallasová pre Die Welt. „Po ich prijatí by sa celkový počet sankcionovaných ruských subjektov okamžite zvýšil o tretinu,“ dodala.
Európska únia od začiatku ruskej rozsiahlej invázie na Ukrajinu v roku 2022 prijala už 21 kôl sankcií proti Moskve. Podľa údajov Európskej komisie sa reštriktívne opatrenia v súčasnosti vzťahujú na približne 3 000 jednotlivcov a subjektov.
Kallasová tvrdí, že doterajšie sankcie pripravili ruskú vojnovú mašinériu o „viac ako jeden bilión eur“. Nové opatrenia by tak mali ďalej zvýšiť ekonomický tlak Európskej únie na Rusko.
Jej vyjadrenia prichádzajú niekoľko týždňov po tom, ako členské štáty EÚ prijali zmiernený sankčný balík. K jeho schváleniu došlo po zdĺhavých rokovaniach, keďže niektoré členské krajiny mali výhrady voči časti prísnejších navrhovaných opatrení.
Zdroj: SITA.sk - Doterajšie sankcie pripravili Rusko o viac než bilión eur, Kallasová chce ďalšie reštrikcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová plánuje výrazne rozšíriť sankcie voči Rusku za jeho vojnu proti Ukrajine. Pre nemecký denník Die Welt uviedla, že pripravovaný návrh by zvýšil celkový počet sankcionovaných ruských subjektov približne o tretinu.
„Na jeseň predložím najrozsiahlejšie sankčné zaradenia od začiatku vojny,“ povedala Kallasová pre Die Welt. „Po ich prijatí by sa celkový počet sankcionovaných ruských subjektov okamžite zvýšil o tretinu,“ dodala.
Európska únia od začiatku ruskej rozsiahlej invázie na Ukrajinu v roku 2022 prijala už 21 kôl sankcií proti Moskve. Podľa údajov Európskej komisie sa reštriktívne opatrenia v súčasnosti vzťahujú na približne 3 000 jednotlivcov a subjektov.
Kallasová tvrdí, že doterajšie sankcie pripravili ruskú vojnovú mašinériu o „viac ako jeden bilión eur“. Nové opatrenia by tak mali ďalej zvýšiť ekonomický tlak Európskej únie na Rusko.
Jej vyjadrenia prichádzajú niekoľko týždňov po tom, ako členské štáty EÚ prijali zmiernený sankčný balík. K jeho schváleniu došlo po zdĺhavých rokovaniach, keďže niektoré členské krajiny mali výhrady voči časti prísnejších navrhovaných opatrení.
Zdroj: SITA.sk - Doterajšie sankcie pripravili Rusko o viac než bilión eur, Kallasová chce ďalšie reštrikcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Trump nariadil obmedziť vojenské cvičenie, Južná Kórea ho napriek tomu spustila
Trump nariadil obmedziť vojenské cvičenie, Južná Kórea ho napriek tomu spustila
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (16. august 2026): Beh od Tatier k Dunaju, rast cien palív na Slovensku a následky vojen
Top foto dňa (16. august 2026): Beh od Tatier k Dunaju, rast cien palív na Slovensku a následky vojen