Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elena, Helena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

17. augusta 2026

Doterajšie sankcie pripravili Rusko o viac než bilión eur, Kallasová chce ďalšie reštrikcie


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt sankcie voči Rusku Vojna na Ukrajine

Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová chce na jeseň predložiť doteraz najrozsiahlejšie rozšírenie sankčného zoznamu voči Rusku od začiatku vojny na Ukrajine. Počet sankcionovaných ruských jednotlivcov a ...



Zdieľať
belgium_eu_summit_24396 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová chce na jeseň predložiť doteraz najrozsiahlejšie rozšírenie sankčného zoznamu voči Rusku od začiatku vojny na Ukrajine. Počet sankcionovaných ruských jednotlivcov a subjektov by sa po prijatí návrhu zvýšil približne o tretinu.


Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová plánuje výrazne rozšíriť sankcie voči Rusku za jeho vojnu proti Ukrajine. Pre nemecký denník Die Welt uviedla, že pripravovaný návrh by zvýšil celkový počet sankcionovaných ruských subjektov približne o tretinu.

„Na jeseň predložím najrozsiahlejšie sankčné zaradenia od začiatku vojny,“ povedala Kallasová pre Die Welt. „Po ich prijatí by sa celkový počet sankcionovaných ruských subjektov okamžite zvýšil o tretinu,“ dodala.

Európska únia od začiatku ruskej rozsiahlej invázie na Ukrajinu v roku 2022 prijala už 21 kôl sankcií proti Moskve. Podľa údajov Európskej komisie sa reštriktívne opatrenia v súčasnosti vzťahujú na približne 3 000 jednotlivcov a subjektov.

Kallasová tvrdí, že doterajšie sankcie pripravili ruskú vojnovú mašinériu o „viac ako jeden bilión eur“. Nové opatrenia by tak mali ďalej zvýšiť ekonomický tlak Európskej únie na Rusko.

Jej vyjadrenia prichádzajú niekoľko týždňov po tom, ako členské štáty EÚ prijali zmiernený sankčný balík. K jeho schváleniu došlo po zdĺhavých rokovaniach, keďže niektoré členské krajiny mali výhrady voči časti prísnejších navrhovaných opatrení.


Zdroj: SITA.sk - Doterajšie sankcie pripravili Rusko o viac než bilión eur, Kallasová chce ďalšie reštrikcie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt sankcie voči Rusku Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trump nariadil obmedziť vojenské cvičenie, Južná Kórea ho napriek tomu spustila
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (16. august 2026): Beh od Tatier k Dunaju, rast cien palív na Slovensku a následky vojen

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 