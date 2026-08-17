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17. augusta 2026

Trump nariadil obmedziť vojenské cvičenie, Južná Kórea ho napriek tomu spustila


Tagy: Americký prezident juhokorejská armáda Vojenské cvičenie Korea a USA

Americký prezident označil spoločné manévre za „nevhodné a nepriateľské“. Soul však odmietol meniť plán a pokračuje v 11-dňovom cvičení s americkými vojakmi.



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united_states_koreas_42492 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Americký prezident označil spoločné manévre za „nevhodné a nepriateľské“. Soul však odmietol meniť plán a pokračuje v 11-dňovom cvičení s americkými vojakmi.

Americký prezident Donald Trump v pondelok nariadil Pentagónu výrazne obmedziť spoločné vojenské cvičenie so Južnou Kóreou, ktoré sa začalo len niekoľko hodín po jeho oznámení.



Kamarát Kim


Trump svoje rozhodnutie odôvodnil dobrými vzťahmi so severokórejským vodcom Kim Čong-unom a kritikou manévrov určených na prípravu na prípadný útok KĽDR.


„Vzhľadom na moje veľmi dobré vzťahy s Kim Čong-unom, vodcom Severnej Kórey, nie som spokojný s tým, že Spojené štáty sa už dávno dohodli na účasti na spoločných vojenských cvičeniach s Južnou Kóreou,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.


Juhokórejské ministerstvo obrany však uviedlo, že cvičenie pokračuje podľa pôvodného plánu.



Drahé cvičenie


Jedenásťdňové manévre zahŕňajú približne 18-tisíc juhokórejských a amerických vojakov a väčší dôraz kladú na boj s dronmi, narúšanie signálu GPS a kybernetické útoky.


Trump označil cvičenie za nákladné a tvrdil, že vysiela voči Pchjongjangu nevhodný a nepriateľský signál. Keďže jeho úplné zrušenie už nebolo možné, nariadil ministrovi obrany Peteovi Hegsethovi, aby ho „podstatne zredukoval“.


Pchjongjang pravidelné americko-juhokórejské manévre dlhodobo označuje za nácvik invázie.



Raketa nad Japonským morom


Minulý týždeň Severná Kórea na protest odpálila balistickú raketu ponad Japonské more a varovala pred reakciou na „novú úroveň odstrašenia“.


Spojené štáty majú v Južnej Kórei približne 28 500 vojakov. Cvičenie sa koná v čase užšej spolupráce Pchjongjangu a Moskvy.



Severokórejskí vojaci na Ukrajine


Severná Kórea poskytla Rusku pre vojnu proti Ukrajine vojakov aj muníciu výmenou za finančnú, potravinovú, energetickú a vojenskú podporu.


Odborníci upozornili, že obmedzenie cvičenia môže oslabiť pripravenosť spojencov. „Požadované zníženie poškodí koordináciu aliancie, spomalí proces, v rámci ktorého Južná Kórea preberá väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu, a oslabí odstrašenie možných konfliktov v Ázii,“ povedal profesor Leif-Eric Easley.



Trumpov krok Kim neocení


Podľa experta na Severnú Kóreu Lima Eul-čchola však Pchjongjang Trumpov krok pravdepodobne nebude považovať za významný.


„Sever ho bude považovať za zmysluplný iba vtedy, ak budú spoločné cvičenia úplne zrušené, nie iba obmedzené,“ uviedol.




Zdroj: SITA.sk - Trump nariadil obmedziť vojenské cvičenie, Južná Kórea ho napriek tomu spustila © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident juhokorejská armáda Vojenské cvičenie Korea a USA
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