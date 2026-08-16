Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elena, Helena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. augusta 2026

Top foto dňa (16. august 2026): Beh od Tatier k Dunaju, rast cien palív na Slovensku a následky vojen


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (16. august 2026): Beh od Tatier k Dunaju, rast cien palív na Slovensku, následky vojen a lesný požiar. [photo id="2477564" /] Top foto dňa (16. august 2026): Beh od Tatier k ...



Zdieľať
6a816dc7150c0565150201 676x451 16.8.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (16. august 2026): Beh od Tatier k Dunaju, rast cien palív na Slovensku, následky vojen a lesný požiar.


[photo id="2477564" /]

Top foto dňa (16. august 2026): Beh od Tatier k Dunaju, rast cien palív na Slovensku, následky vojen a lesný požiar.




Fotogaléria k článku:

















5 fotografií v galérii









Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (16. august 2026): Beh od Tatier k Dunaju, rast cien palív na Slovensku a následky vojen © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Doterajšie sankcie pripravili Rusko o viac než bilión eur, Kallasová chce ďalšie reštrikcie
<< predchádzajúci článok
Večerná nehoda v Rabči sa skončila tragicky, chodec zraneniam podľahol

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 