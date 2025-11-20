|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 20.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Félix
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Dôvera v partnerstvo, ktorá pretrváva naprieč generáciami
Tagy: PR
Vzťahy, ktoré vznikli pred rokmi, dnes pokračujú v rukách druhej generácie našich klientov - detí tých, ktorí s bankou začínali. S dôverou nám zverujú správu rodinného majetku, aby sme ho chránili a ...
Zdieľať
20.11.2025 (SITA.sk) - Vzťahy, ktoré vznikli pred rokmi, dnes pokračujú v rukách druhej generácie našich klientov - detí tých, ktorí s bankou začínali. S dôverou nám zverujú správu rodinného majetku, aby sme ho chránili a ďalej rozvíjali. Táto kontinuita je dôkazom, že dôvera je v bankovníctve tou najcennejšou menou.
Na týchto základoch vyrástol aj fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS, založený v roku 2020. Jeho filozofia je postavená na spoločnom investovaní do projektov s rastovým potenciálom, pričom majetok klientov aj zakladateľov fondu sa spravuje s rovnakou zodpovednosťou. Fond dáva prístup k príležitostiam, ktoré bežne nie sú dostupné na verejných trhoch, a opiera sa o 30 rokov skúseností skupiny J&T s budovaním dlhodobých partnerstiev.
Ako zdôrazňuje Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY na Slovensku a členka investičného výboru J&T ARCH INVESTMENTS: "Investujeme spoločne. Preto majetok vašich aj našich rodín spravujeme vždy s maximálnou zodpovednosťou. Táto zásada je základom J&T ARCH INVESTMENTS aj celej banky. Dáva nám istotu, že kroky, ktoré robíme, sú v súlade so záujmami našich klientov a smerujú k dlhodobému rastu."
Od svojho vzniku fond dosiahol priemerný ročný výnos 11,28 %, čím sa pevne etabloval v oblasti private equity investícií. Predstavuje tak stabilnú platformu pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať primeranú mieru rizika s cieľom dosiahnuť dlhodobý rast hodnoty svojho investičného portfólia. Pokrýva oblasti ako energetika, nehnuteľnosti, retail, médiá, financie či služby a vďaka tejto diverzifikácii vytvára rastový potenciál v rámci dlhšieho časového horizontu. Dnes spravuje aktíva vo výške viac ako 7 miliárd eur a patrí medzi najväčšie private equity fondy v regióne.
Aj preto sa J&T ARCH INVESTMENTS stal za viac ako päť rokov svojej existencie platformou pre investorov, ktorí hľadajú dlhodobé riešenia a hodnoty presahujúce jednu generáciu. Je pokračovaním toho, čo J&T BANKA reprezentuje už celé dekády - zodpovedný rast, zmysluplné investície a dôveru, ktorá pretrváva.
"Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS nie je len investičným nástrojom. Vnímam ho ako prirodzené pokračovanie filozofie J&T BANKY spájať hodnoty s príležitosťami a posilňovať tradíciu dôvery, ktorá prechádza z generácie na generáciu," uzatvára Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY na Slovensku a členka investičného výboru J&T ARCH INVESTMENTS.
www.jtarchinvestments.sk
Toto je marketingové oznámenie J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky (ďalej len "Banka"). Žiadna z uvedených informácií nie je mienená a nemôže byť považovaná za analýzu investičných príležitostí, investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo, toto oznámenie má iba informatívny charakter. S investovaním sú spojené aj riziká a hodnota investície môže stúpať alebo klesať. Fond J&T ARCH INVESTMENTS (ďalej len "Fond") je fondom kvalifikovaných investorov a jeho akcionárom sa môže stať výhradne kvalifikovaný investor v zmysle zákona č. 203/2011 Z. z. Uvedené informácie o výkonnosti Fondu v minulosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú od začatia činnosti Fondu v hrubých hodnotách a týkajú sa triedy EUR H Fondu. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou, zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. V rámci oznámenia nebol zohľadnený cieľový trh – môžete sa nachádzať mimo cieľového trhu či dokonca v negatívnom cieľovom trhu Fondu. Viac informácií o rizikách získate na https://www.jtbanka.sk/povinne-informacie/disclaimer/. Viac informácií o Fonde nájdete na webe Fondu www.jtarchinvestments.sk alebo na webe správcu Fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a. s., www.jtis.cz.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dôvera v partnerstvo, ktorá pretrváva naprieč generáciami © SITA Všetky práva vyhradené.
Na týchto základoch vyrástol aj fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS, založený v roku 2020. Jeho filozofia je postavená na spoločnom investovaní do projektov s rastovým potenciálom, pričom majetok klientov aj zakladateľov fondu sa spravuje s rovnakou zodpovednosťou. Fond dáva prístup k príležitostiam, ktoré bežne nie sú dostupné na verejných trhoch, a opiera sa o 30 rokov skúseností skupiny J&T s budovaním dlhodobých partnerstiev.
Ako zdôrazňuje Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY na Slovensku a členka investičného výboru J&T ARCH INVESTMENTS: "Investujeme spoločne. Preto majetok vašich aj našich rodín spravujeme vždy s maximálnou zodpovednosťou. Táto zásada je základom J&T ARCH INVESTMENTS aj celej banky. Dáva nám istotu, že kroky, ktoré robíme, sú v súlade so záujmami našich klientov a smerujú k dlhodobému rastu."
Od svojho vzniku fond dosiahol priemerný ročný výnos 11,28 %, čím sa pevne etabloval v oblasti private equity investícií. Predstavuje tak stabilnú platformu pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať primeranú mieru rizika s cieľom dosiahnuť dlhodobý rast hodnoty svojho investičného portfólia. Pokrýva oblasti ako energetika, nehnuteľnosti, retail, médiá, financie či služby a vďaka tejto diverzifikácii vytvára rastový potenciál v rámci dlhšieho časového horizontu. Dnes spravuje aktíva vo výške viac ako 7 miliárd eur a patrí medzi najväčšie private equity fondy v regióne.
Aj preto sa J&T ARCH INVESTMENTS stal za viac ako päť rokov svojej existencie platformou pre investorov, ktorí hľadajú dlhodobé riešenia a hodnoty presahujúce jednu generáciu. Je pokračovaním toho, čo J&T BANKA reprezentuje už celé dekády - zodpovedný rast, zmysluplné investície a dôveru, ktorá pretrváva.
"Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS nie je len investičným nástrojom. Vnímam ho ako prirodzené pokračovanie filozofie J&T BANKY spájať hodnoty s príležitosťami a posilňovať tradíciu dôvery, ktorá prechádza z generácie na generáciu," uzatvára Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY na Slovensku a členka investičného výboru J&T ARCH INVESTMENTS.
www.jtarchinvestments.sk
Toto je marketingové oznámenie J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky (ďalej len "Banka"). Žiadna z uvedených informácií nie je mienená a nemôže byť považovaná za analýzu investičných príležitostí, investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo, toto oznámenie má iba informatívny charakter. S investovaním sú spojené aj riziká a hodnota investície môže stúpať alebo klesať. Fond J&T ARCH INVESTMENTS (ďalej len "Fond") je fondom kvalifikovaných investorov a jeho akcionárom sa môže stať výhradne kvalifikovaný investor v zmysle zákona č. 203/2011 Z. z. Uvedené informácie o výkonnosti Fondu v minulosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú od začatia činnosti Fondu v hrubých hodnotách a týkajú sa triedy EUR H Fondu. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou, zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. V rámci oznámenia nebol zohľadnený cieľový trh – môžete sa nachádzať mimo cieľového trhu či dokonca v negatívnom cieľovom trhu Fondu. Viac informácií o rizikách získate na https://www.jtbanka.sk/povinne-informacie/disclaimer/. Viac informácií o Fonde nájdete na webe Fondu www.jtarchinvestments.sk alebo na webe správcu Fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a. s., www.jtis.cz.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dôvera v partnerstvo, ktorá pretrváva naprieč generáciami © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Najväčší vianočný stand-up v dejinách Slovenska: Simona so svojou show „Tichá noc“ dobyje Bratislavu
Najväčší vianočný stand-up v dejinách Slovenska: Simona so svojou show „Tichá noc“ dobyje Bratislavu
<< predchádzajúci článok
V Ternopili na západe Ukrajiny je po ruskom útoku stále 22 ľudí nezvestných
V Ternopili na západe Ukrajiny je po ruskom útoku stále 22 ľudí nezvestných