Štvrtok 20.11.2025
Meniny má Félix
Najväčší vianočný stand-up v dejinách Slovenska: Simona so svojou show „Tichá noc“ dobyje Bratislavu
Tagy: Stand-up
Obľúbená stand-up komička Simona uvedie svoj veľkolepý vianočný špeciál "Tichá noc" už 30. novembra 2025 v bratislavskej Peugeot Aréne. Pôjde o najväčší stand-up, aký sa kedy na Slovensku konal - ...
Zdieľať
20.11.2025 (SITA.sk) - Obľúbená stand-up komička Simona uvedie svoj veľkolepý vianočný špeciál "Tichá noc" už 30. novembra 2025 v bratislavskej Peugeot Aréne. Pôjde o najväčší stand-up, aký sa kedy na Slovensku konal – veľké pódium, výpravné svetelné efekty, LED obrazovky a sviatočná scéna, ktorá sa zapíše do dejín slovenskej stand-up komédie.
Po mimoriadnom úspechu minuloročného turné sa Simona vracia s ešte odvážnejšou, výraznejšou a produkčne náročnejšou verziou svojej vianočnej šou. Jej autorský stand-up špeciál "Tichá noc" bez okolkov hovorí o tom, aké vie byť obdobie Vianoc nádherné — a zároveň úprimne vyčerpávajúce. Simona s typickou otvorenosťou, iróniou a svojráznym nadhľadom komentuje sviatočný stres, idealizované predstavy o rodinnej idylke, tlačenice v obchodných centrách aj realitu každoročnej vysokej komerčnej horúčky, ktorá nás dobehne skôr, než dopijeme prvé varené víno. Ako sama hovorí: "Je to tu skôr, ako by sme chceli. Tiky v oku, pot na chrbte v obchodoch, všade blikotajúce svetielka a na konci dňa žlčníkový záchvat. Ale nebojte, mám pre vás liek."
Bratislavské publikum čaká večer plný tematického humoru o tom, čo sa počas Vianoc naozaj deje — odznie pravda o Ježiškovi, strašidelné príbehy o nesplnených prianiach, preplnených obchoďákoch a o spotrebných úveroch, ktoré zmiznú rýchlosťou blikajúcich vianočných svetielok. Simona si berie na paškál všetky tie malé aj veľké katastrofy, ktoré sprevádzajú sviatočný čas v každej domácnosti.
Atmosféru podčiarkne hudobný hosť večera – Emma Drobná s kapelou, ktorá svojím charakteristickým hlasom dodá show ďalší rozmer a posunie "Tichú noc" do kategórie skutočne jedinečných zážitkov.
Na bratislavskom pódiu sa so Simonou predstaví aj jej najbližší komediálny kolega a zároveň manžel Joe Trendy, a tiež majster provokatívneho humoru Matej Makovický. "Tichá noc" následne poputuje aj do ďalších slovenských a českých miest, kde sa v úlohách sviatočných "škriatkov" bude s vyššie uvedenými alternovať rýchlo stúpajúca hviezda slovenskej stand-up scény Diana Rennerová.
Simona, celým menom Simona First, je najvýraznejšia ženská osobnosť českého a slovenského stand-upu. Je známa svojou otvorenosťou, odvahou a schopnosťou pretaviť aj tie najchaotickejšie momenty bežného života do vtipov, v ktorých sa nájde takmer každý. Jej vystúpenia sú kombináciou spontánnosti, autentických zážitkov a intenzívnej energie. Bratislavská "Tichá noc" bude navyše jej najväčším pódiovým projektom doteraz — podľa organizátorov pôjde o najrozsiahlejšiu stand-up produkciu, akú kedy Slovensko videlo.
Dátum: 30. november 2025
Miesto: Peugeot Aréna, Bratislava (NTC)
Vstupenky: dostupné prostredníctvom GoOut a siete Ticketportal
https://goout.net/sk/simona-ticha-noc-vianocny-stand-up-special/sztkmsx/
https://www.ticketportal.sk/event/Simona-Ticha-noc-vianocny-stand-up-special
Vekové odporúčanie: vhodné pre dospelých a mladých divákov od 15 rokov, ktorí oceňujú inteligentný a ironický humor
24.11. Brno - Mahenovo divadlo
30.11. Bratislava - Peugeot aréna
2.12. Martin - Strojár
3.12. Lipt. Mikuláš - Dom kultúry
4.12. Hranice - Sokolovna
9.12. Nitra - PKO
10.12. Prostějov - Společenský dům
11.12. Hradec Králové - Aldis
16.12. Liberec - Dům kultury
17.12. Plzeň - ParkHotel
18.12. Hodonín - Dům kultury
21.12. Olomouc - Kino Metropol
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Najväčší vianočný stand-up v dejinách Slovenska: Simona so svojou show „Tichá noc“ dobyje Bratislavu © SITA Všetky práva vyhradené.
