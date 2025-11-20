|
Štvrtok 20.11.2025
Meniny má Félix
|
20. novembra 2025
V Ternopili na západe Ukrajiny je po ruskom útoku stále 22 ľudí nezvestných
V západoukrajinskom meste Ternopiľ je po stredajšom ruskom útoku stále 22 ľudí nezvestných. Ruská raketa strhla horné poschodia bytového domu, pričom o život prišlo 26 ľudí vrátane troch ...
20.11.2025 (SITA.sk) - V západoukrajinskom meste Ternopiľ je po stredajšom ruskom útoku stále 22 ľudí nezvestných. Ruská raketa strhla horné poschodia bytového domu, pričom o život prišlo 26 ľudí vrátane troch detí.
„Naši záchranári v Ternopili pracovali celú noc a pátracie a záchranné operácie stále prebiehajú. Dvadsaťdva ľudí je stále nezvestných,“ uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach. Dodal, že do mesta bolo na pátranie nasadených viac ako 200 záchranárov z niekoľkých regiónov.
Ukrajinské záchranné zložky agentúre AFP potvrdili, že viac ako 20 ľudí je nezvestných. „Viac ako 20 ľudí je momentálne nedostupných. Kým nerozoberieme budovu a nevykonáme úplnú kontrolu, nemôžem zverejniť žiadne informácie,“ povedal pre agentúru AFP hovorca záchranárov Oleksandr Chorunžyj.
