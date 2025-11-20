Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 20.11.2025
 Zo zahraničia

20. novembra 2025

V Ternopili na západe Ukrajiny je po ruskom útoku stále 22 ľudí nezvestných


Tagy: vojna na Ukrajine

V západoukrajinskom meste Ternopiľ je po stredajšom ruskom útoku stále 22 ľudí nezvestných. Ruská raketa strhla horné poschodia bytového domu, pričom o život prišlo 26 ľudí vrátane troch ...



russia_ukraine_war_25570 676x507 20.11.2025 (SITA.sk) - V západoukrajinskom meste Ternopiľ je po stredajšom ruskom útoku stále 22 ľudí nezvestných. Ruská raketa strhla horné poschodia bytového domu, pričom o život prišlo 26 ľudí vrátane troch detí.


Naši záchranári v Ternopili pracovali celú noc a pátracie a záchranné operácie stále prebiehajú. Dvadsaťdva ľudí je stále nezvestných,“ uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach. Dodal, že do mesta bolo na pátranie nasadených viac ako 200 záchranárov z niekoľkých regiónov.

Ukrajinské záchranné zložky agentúre AFP potvrdili, že viac ako 20 ľudí je nezvestných. „Viac ako 20 ľudí je momentálne nedostupných. Kým nerozoberieme budovu a nevykonáme úplnú kontrolu, nemôžem zverejniť žiadne informácie,“ povedal pre agentúru AFP hovorca záchranárov Oleksandr Chorunžyj.


Zdroj: SITA.sk - V Ternopili na západe Ukrajiny je po ruskom útoku stále 22 ľudí nezvestných © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
