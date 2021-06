Dôvera vo vládu za trvania epidémie výrazne klesla, mierny nárast prišiel až za Hegera

aktualizované 8. júna 11:32



Zdravotníctvu dôveruje polovica ľudí

Očkovanie proti koronavírusu

8.6.2021 (Webnoviny.sk) -Dôvera vo vládu v súvislosti s koronakrízou za viac ako rok trvania epidémie výrazne klesla a v súčasnosti vláde dôveruje iba 17,2 percenta respondentov. Dôvera k vláde pritom výrazne súvisí s ochotou dať sa zaočkovať. Naopak dôvera k zdravotníctvu a vedeckým inštitúciám sa od jesene 2020 drží na rovnakej úrovni.Vyplýva to z kontinuálneho prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied (SAV) , prieskumná agentúra MNFORCE a PR agentúra Seesame. Deviata vlna výskumu prebehla v období 14. mája až 20. mája 2021 na vzorke tisíc respondentov. V tomto období výrazne klesali počty hospitalizovaných a uvoľňovali sa epidemické opatrenia.Respondenti najviac dôverovali vybraným inštitúciám v súvislosti s krízou spôsobenou šírením koronavírusu na začiatku epidémie. Na jeseň 2020 však už dôvera v tieto inštitúcie klesla.Dôvera vo vládu za jeden rok počas epidémie výrazne klesla na takmer polovičnú hodnotu a mierny nárast zaznamenala až v poslednom prieskume v máji 2021 po nástupe nového premiéra Eduarda Hegera OĽaNO ). Napriek tomu v súčasnosti vláde dôveruje iba 17,2 percenta respondentov a nedôveruje až 73 percent respondentov. Na začiatku epidémie v apríli 2020 pritom vláde ešte dôverovalo až 56,2 percenta respondentov.O niečo menej klesla dôvera v prezidentku Zuzanu Čaputovú . Dôvera v zdravotníctvo a vo vedecké inštitúcie na Slovensku je veľmi podobná a od septembra je stabilizovaná alebo dokonca veľmi mierne narastá. Zdravotníctvu v súčasnosti dôveruje 50,8 percenta respondentov a vedeckým inštitúciám na Slovensku 47,8 percenta respondentov.Z prieskumu tiež vyplýva, že respondenti, ktorí viac dôverujú slovenskej vláde pri zvládaní epidémie, sú ochotnejší dať sa zaočkovať a naopak, až dve tretiny respondentov, ktorí vláde vôbec nedôverujú, by sa zaočkovať nedali alebo s očkovaním váhajú.Za najdôveryhodnejší zdroj informácií o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 respondenti pokladajú svojho lekára.Až 51,7 percent respondentov ich pokladá za dôveryhodný zdroj informácií. Svojho lekára za dôveryhodný zdroj informácií považujú aj respondenti, ktorí nie sú o očkovaní rozhodnutí (53,5 %) a v menšej miere i respondenti, ktorí očkovanie odmietajú (23,9 %). Podobne dôveryhodní sú i slovenskí vedci. Celkovo im dôveruje 43,5 percenta opýtaných.Medzi ľuďmi nerozhodnutými dať sa zaočkovať je to 33,3 percenta a medzi odmietajúcimi očkovanie je dôvera v slovenských vedcov 19,4 percenta. Za menej dôveryhodné pokladajú respondenti informácie z internetu a sociálnych sietí (11,7 %), od osobností spoločenského života (14 %), od slovenskej vlády (14,6 %) či z celoštátnych televízií a denníkov (17,1 %).„Až pri súčasnej kríze spôsobenej koronavírusom sa naplno ukazuje, ako je v spoločnosti dôležitá dôvera v inštitúcie. Už z predchádzajúcich výskumov vieme, že respondenti, ktorí nedôverujú vláde, sú menej ochotní dodržiavať epidemické opatrenia. Veľmi podobné je to i s ochotou dať sa zaočkovať, ktorá zároveň súvisí i s dôverou vo vedu a zdravotníctvo. Výrazný pokles dôvery a popularity súčasnej vlády môže mať významný negatívny dopad na celkovú zaočkovanosť obyvateľstva,“ komentoval výsledky výskumu Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV.