Kuchár z Čistého dňa pôjde za zneužitie Natálie na päť rokov do väzenia, súd zamietol jeho odvolanie

Kauzu otvorila Blahová

Druhý odsúdený zamestnanec

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Krajský súd v Trnave v utorok potvrdil trest odňatia slobody pre Jakuba Fila za sexuálne zneužívanie v resocializačnom zariadení Čistý deň v Galante. Do väzenia má ísť na 5 rokov a štyri mesiace. Jeho obeťou bola vtedy 14-ročná klientka tohto zariadenia Natália.Filo si má trest odpykať v zariadení so stredným stupňom stráženia. Krajský súd odvolanie obžalovaného proti rozsudku prvostupňového súdu zamietol, rozsudok je právoplatný.Čistý deň poskytoval resocializáciu drogovo závislým mladým ľuďom v zariadení v Galante. K sexuálnemu zneužitiu maloletej Natálie kuchárom zariadenia Jakubom Filom prišlo podľa obžaloby ešte vo februári 2014. Riaditeľ Čistého dňa Peter Tománek neskôr pripustil, že k udalosti došlo, išlo podľa neho o „sex na rozlúčku“.V roku 2016 vtedajšia poslankyňa Natália Blahová (vtedy SaS ) otvorila kauzu možného sexuálneho zneužívania v tomto zariadení. V dôsledku kauzy prišla marci 2018 nezisková organizácia Čistý deň o akreditáciu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny . Dnes už resocializačné služby v Galante neposkytuje.Filo je už druhým právoplatne odsúdeným zamestnancom Čistého dňa za sexuálne zneužívanie. Prvým bol psychológ zariadenia, ktorý dostal za sex s tromi neplnoletými klientkami podmienečný trest odňatia slobody na 32 mesiacov a trojročnou skúšobnou dobou.Utorkového rozhodovania Krajského súdu v Trnave sa Filo nezúčastnil. Jeho advokát Stanislav Jakubčík povedal, že právoplatné rozsudky sa nekomentujú. Na otázku, či je jeho klient pripravený nastúpiť do väzenia odpovedal, že asi nikto nie je na také niečo pripravený. Po doručení písomného zdôvodnenia však mieni zvážiť možnosti v rámci mimoriadnych opravných prostriedkov.