Firmy nemôžu ľudí do vakcinácie tlačiť a chýba tiež právna norma na zvýhodňovanie zaočkovaných

Firmy očkovanie nemusia podporovať

Chýbajú aj záznamy o očkovaných zamestnancoch

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenským firmám chýba legislatíva k zvýhodneniu zaočkovaných zamestnancov. Ako upozornila medzinárodná právnická kancelária CMS vo svojej príručke k očkovaniu a testovaniu pre zamestnávateľov, na Slovensku zatiaľ neexistuje konkrétna právna norma, ktorá by firmám umožnila poskytnúť napríklad finančný stimul tým zamestnancom, ktorí majú záujem o očkovanie.Akákoľvek forma podpory alebo výhody by sa pritom mala poskytnúť tak, aby nediskriminovala ostatných pracovníkov.Neexistuje taktiež ani legislatíva, ktorá by zamestnávateľom ukladala povinnosť ponúknuť vakcíny zamestnancom. Tie u nás v súčasnosti distribuuje štát a aplikujú ich poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.Zamestnávatelia zároveň nemajú povinnosť podporovať tretie strany alebo vládne inštitúcie poskytujúce očkovacie látky. Podľa verejného prieskumu by však viac ako 46 percent veľkých spoločností chcelo zaočkovať zamestnancov vo vlastnej réžii.Zamestnávatelia taktiež podľa legislatívy nemajú možnosť alebo povinnosť viesť záznamy o očkovaných zamestnancoch. Zamestnávateľ nemôže ani vyžadovať, aby boli jeho zamestnanci zaočkovaní. Existuje však výnimka, napríklad v prípade pracovníkov, ktorí sú profesionálne vystavení zvýšenému riziku vybraných chorôb a musia byť očkovaní.Medzi povinnými očkovaniami zatiaľ nie je vakcína proti COVID-19. Slovenský zákon zároveň zamestnancom neprikazuje, aby o očkovaní informovali svojho zamestnávateľa. Ak očkovanie zamestnanec odmietne, nemusí uviesť dôvod.„Firma ani nemôže odmietnuť prijať takých zamestnancov, ktorí nie sú očkovaní. Takúto možnosť náš právny poriadok neumožňuje,“ dodal právnik na oblasť pracovného práva právnickej kancelárie CMS Slovensko Pavol Kundrik.