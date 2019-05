Dôveru v obchodné arbitrážne konania môžu navrátiť najmä rozhodcovia

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. mája (TASR) – Obchodná arbitráž by mala byť na Slovensku vnímaná ako štandardný a dôveryhodný nástroj riešenia sporov, ktorý je v mnohých prípadoch výhodnejší ako všeobecné súdy. Dôveru podnikateľov v arbitrážne konania však môžu navrátiť najmä rozhodcovia, povedal vo štvrtok pri otvorení bratislavskej konferencie Richard DeWitt Arbitration Conference člen správnej rady Americkej obchodnej komory (AmCham) v SR Martin Magál.povedal Magál.Výhodou obchodných arbitráží by oproti bežným súdnym sporom mal byť najmä kratší čas ich konania a väčšie využívanie tohto nástroja by tiež pomohlo znížiť zaťaženosť všeobecných súdov. Na Slovensku bolo do roku 2016 niekoľko stoviek arbitrážnych súdov. Po zmene zákona z roku 2015, platného od 1. 1. 2017, však väčšina z nich zanikla. Výnimkou sú stále rozhodcovské súdy zriadené zákonom, ako napríklad Rozhodcovský súd pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore. Tie riešia ročne spolu rádovo niekoľko sto prípadov.Hoci má Slovensko podľa Magála jeden z najmodernejších zákonov o rozhodcovskom konaní, niektorí účastníci konferencie upozornili na potrebné zmeny v legislatíve. Podľa Ľudovíta Mičinského z advokátskej kancelárie Mičinský & Partners nie je napríklad vyriešené postihnutie svedka za nepravdivú výpoveď v arbitrážnom konaní. Svedok tak môže vedome klamať a legislatíva nepozná možnosti, ako mu v tom účinne zabrániť. Na podobný problém však Mičinský narazil aj v arbitrážnych zákonoch väčšiny európskych krajín.Konferenciu Richard DeWitt Arbitration Conference organizovala Americká obchodná komora spolu s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave už piatykrát. Podľa Magála je za týchto päť rokov viditeľný posun v témach.povedal. V súčasnosti sa už prednášajúci zaoberajú špecifikami arbitrážnych konaní.dodal Magál.