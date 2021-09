Dovolanie Kolíkovej bolo obyčajnou šikanou Haščáka, advokát hovorí o desiatkach závažných pochybení

Námietky ministerky boli nezrozumiteľné

Desiatky závažných pochybení

27.9.2021 (Webnoviny.sk) - Dovolací senát Najvyššieho súdu SR ukázal, že v podstate procesne nezvládnuté dovolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS) bolo obyčajnou šikanou obvinených Jaroslava Haščáka Dany Arpášovej . V tlačovej správe to uviedol Haščákov advokát Martin Škubla Advokát pripomenul, že nezákonnosť obvinenia Haščáka po rozhodnutí generálneho prokurátora potvrdil aj dovolací senát Najvyššieho súdu SR v odôvodnení uznesenia, ktorým 20. septembra. 2021 odmietol dovolanie ministerky spravodlivosti. Dovolací senát rozhodol pomerom hlasov 5:0. Dovolací senát sa podľa advokáta veľmi podrobne venoval procesným pochybeniam ministerky spravodlivosti.„Napríklad predložila zjavne nevykonateľný návrh na vzatie do väzby, dodatočne predkladala časti spisovej dokumentácie, na ktorú nemohol súd vôbec prihliadnuť. Navyše, takéto dodatočne predložené svedecké výpovede podľa súdu skôr podporovali tvrdenia obvinených, prípadne boli vytrhnuté z kontextu,“ uviedol advokát.Ako ďalej poznamenal, k dovolacím dôvodom súd uviedol, že nie je jeho povinnosťou „dedukovať, čo dovolateľ svojou námietkou zamýšľal“, pričom vysvetlil, že viaceré námietky ministerky boli formulované nezrozumiteľne, čo je vážnou chybou „o to viac, že v danej veci išlo o dovolanie podané v neprospech obvinených so žiadosťou o zásah do ich práva na osobnú slobodu“.Podľa advokáta procesná účelovosť konania ministerky vynikla aj vo svetle poznámky sudcov k obvinenej Arpášovej, keď podľa súdu „v dovolaní absentuje akákoľvek argumentácia smerujúca k dôvodnosti trestného stíhania obvinenej, keďže ministerka sa výlučne zamerala na osobu obvineného Jaroslava Haščáka“.„Najnovšie odôvodnenie Najvyššieho súdu SR je pre nás jasným potvrdením, že obvinenie a väzobné stíhanie nášho klienta bolo účelové a nezákonné. Túto skutočnosť už potvrdili dva senáty Najvyššieho súdu SR, čo predstavuje spolu osem nezávislých sudcov ako aj Generálna prokuratúra SR,“ povedal právny zástupca Haščáka Škubla.Podľa neho v celej trestnej veci identifikovali 70 veľmi závažných pochybení zo strany vyšetrovateľov, pôvodného dozorujúceho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Ondreja Repu ako aj sudkyne Špecializovaného trestného súdu Pamely Záleskej. Podnikateľa Jaroslava Haščáka polícia zadržala v decembri 2020. Obvinili ho za to, že podľa polície pred 15 rokmi kúpil nahrávku Gorily od niekdajšieho príslušníka SIS Ľubomíra Arpáša . Tento rok v januári Najvyšší súd prepustil Haščáka z väzby. Generálna prokuratúra SR 31. augusta zrušila obvinenia voči Haščákovi, Arpášovi i jeho manželke Dane Arpášovej.