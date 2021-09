Islandský parlament nebude mať prevahu žien, ich počet sa znížil po prepočítaní výsledkov

aktualizované 27. septembra, 10:27



Najvyššie percento z európskych krajín

Kampaň orientovaná na zmenu klímy

27.9.2021 (Webnoviny.sk) -Islandský parlament napokon nebude mať premiérovo v histórii väčšinové zastúpenie žien.Pôvodne mali obsadiť 33 kresiel v 63-člennom Althingu, no prepočítanie hlasov na západe Islandu o niekoľko hodín neskôr prinieslo úpravu volebného výsledku, na základe ktorého bude v novom islandskom parlamente „iba“ 30 žien.Napriek tomu budú ženy tvoriť takmer 48 % zákonodarného zboru, čo je najvyššie percento spomedzi európskych krajín. Prvé miesto vo svete patrí africkej Rwande (61 %), pričom Kuba, Nikaragua a Mexiko sú na hranici 50 % alebo tesne nad ňou.V parlamentných voľbách sa o zvolenie do parlamentu uchádzalo dovedna 10 strán. Prieskumy verejnej mienky síce favorizovali ľavicovo orientované zoskupenia, no najväčší počet hlasujúcich napokon presvedčila stredopravá Strana nezávislosti a centristická Progresívna strana.Obe boli ostatné štyri roky súčasťou vládnej koalície spoločne so stranou Zelených vedenou súčasnou premiérkou Katrín Jakobsdóttir . Jej strana síce prišla o niekoľko mandátov v parlamente, no napokon dosiahla lepší výsledok oproti predvolebným prognózam. Tri strany z doterajšej koalície získali dovedna 37 mandátov a zdá sa, že by mohli ďalej spolupracovať v rovnakom zložení.Popredné miesto v kampani islandských politických strán mala predovšetkým zmena klímy. Neprejavilo sa to však na zvýšenej podpore niektorej zo štyroch ľavicovo orientovaných politických strán, ktoré viedli kampaň zameranú na zníženie emisií uhlíka.