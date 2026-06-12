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12. júna 2026
Dovolenka 2026 bude drahšia. Polovica Slovákov mení plány, najviac zdražejú letenky
Letná dovolenka v roku 2026 bude pre mnohé slovenské rodiny drahšia ako vlani. Rast cien pohonných hmôt, leteckého paliva aj vyššie náklady v turistických destináciách nútia ľudí prehodnocovať svoje plány. ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Letná dovolenka v roku 2026 bude pre mnohé slovenské rodiny drahšia ako vlani. Rast cien pohonných hmôt, leteckého paliva aj vyššie náklady v turistických destináciách nútia ľudí prehodnocovať svoje plány. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti XTB, podľa ktorého takmer polovica Slovákov reaguje na zdražovanie skrátením dovolenky alebo výberom lacnejšej destinácie.
Májový prieskum XTB realizovaný agentúrou Ipsos na vzorke 1 050 respondentov ukázal, že 23 percent opýtaných plánuje kratšiu dovolenku alebo cestu do bližšej destinácie. Ďalších 26 percent si vyberá lacnejšie miesto na oddych. Len približne štvrtina respondentov uviedla, že rast cien ich dovolenkové plány nijako neovplyvnil. Takmer rovnaký podiel Slovákov tento rok na dovolenku vôbec neplánuje vycestovať.
Najobľúbenejšou voľbou Slovákov ostáva zahraničná dovolenka v Európe. Tú plánuje približne 41 percent respondentov. Dovolenku na Slovensku si vyberá 23 percent ľudí, zatiaľ čo do Ameriky alebo Afriky smeruje šesť percent opýtaných a do Ázie len tri percentá.
Najväčší optimizmus pri cestovaní prejavujú obyvatelia Bratislavy. Práve v hlavnom meste je najmenej ľudí, ktorí neplánujú žiadnu dovolenku, a zároveň tu najvyšší podiel respondentov tvrdí, že zdražovanie ich plány nemení.
Výrazne drahšie oproti minulému roku sú pohonné hmoty. Nafta na Slovensku medziročne zdražela o 18,3 percenta a benzín o 15,4 percenta. Napriek tomu patrí Slovensko medzi krajiny s relatívne lacným tankovaním v Európe. Lacnejšie ceny nájdu vodiči len v Poľsku a Česku.
Pre rodinu cestujúcu autom do Chorvátska to znamená zvýšenie nákladov približne o 24 až 30 eur oproti minulému roku. Pri dlhších trasách do Talianska alebo Španielska môže byť rozdiel ešte výraznejší a dosiahnuť 40 až 96 eur.
Analytici upozorňujú, že aj napriek rastu cien zostáva dovolenka autom pre viacčlenné rodiny ekonomicky zaujímavou voľbou. Náklady na cestu sa totiž rozdelia medzi všetkých pasažierov, čo znižuje dopad zdražovania na jednotlivca.
Zdroj: EU Weekly Oil Bulletin, 1. 6. 2026 vs. 2. 6. 2025.
Najväčší cenový šok však podľa expertov zažíva letecká doprava. Veľkoobchodná cena leteckého paliva - kerozínu - sa v porovnaní s obdobím pred krízou na Blízkom východe približne zdvojnásobila. Pre štvorčlennú rodinu smerujúcu do Grécka, Turecka alebo Egypta to môže znamenať zvýšenie nákladov na letenky o 120 až 200 eur. Výška zdraženia závisí od dopravcu, destinácie aj termínu nákupu. Niektoré krátke lety pritom nemusia zdražieť vôbec, zatiaľ čo pri iných sa môžu objaviť výraznejšie palivové príplatky.
Pri rozhodovaní o dovolenke zohráva úlohu aj kurz eura a inflácia v jednotlivých krajinách. Najväčšie zlacnenie pre slovenských turistov zaznamenali tento rok ázijské destinácie. V Japonsku klesla cena spotrebného koša v eurovom vyjadrení o 10,8 percenta a v Južnej Kórei o viac než 11 percent. Lacnejšie vychádzajú aj Taiwan, Nový Zéland či Kanada.
Naopak, drahšie sú oproti minulému roku dovolenky v Maďarsku, Brazílii, Austrálii či Rusku. Zaujímavým príkladom je Turecko. Hoci turecká líra výrazne oslabila voči euru, vysoká inflácia v krajine tento efekt vymazala a dovolenka je pre Slovákov v konečnom dôsledku drahšia.
Odborníci varujú pred rokom 2027
Analytici upozorňujú, že skutočný dopad dnešných cien energií sa môže ešte výraznejšie prejaviť budúci rok. Letecké spoločnosti budú totiž postupne uzatvárať nové kontrakty na palivo za vyššie ceny, čo môže zvýšiť ceny leteniek aj v sezóne 2027. Naopak, pri benzíne a nafte nie je v prípade upokojenia situácie na Blízkom východe vylúčený ani pokles cien.
Pre dovolenkárov tak platí jednoduché pravidlo: ak plánujú cestovať autom, rast nákladov bude citeľný, ale zvládnuteľný. Pri leteckej dovolenke však treba počítať s tým, že práve doprava môže z rodinného rozpočtu ukrojiť o stovky eur viac než vlani.
Zdroj: SITA.sk - Dovolenka 2026 bude drahšia. Polovica Slovákov mení plány, najviac zdražejú letenky © SITA Všetky práva vyhradené.
Májový prieskum XTB realizovaný agentúrou Ipsos na vzorke 1 050 respondentov ukázal, že 23 percent opýtaných plánuje kratšiu dovolenku alebo cestu do bližšej destinácie. Ďalších 26 percent si vyberá lacnejšie miesto na oddych. Len približne štvrtina respondentov uviedla, že rast cien ich dovolenkové plány nijako neovplyvnil. Takmer rovnaký podiel Slovákov tento rok na dovolenku vôbec neplánuje vycestovať.
Európa zostáva jasnou voľbou
Najobľúbenejšou voľbou Slovákov ostáva zahraničná dovolenka v Európe. Tú plánuje približne 41 percent respondentov. Dovolenku na Slovensku si vyberá 23 percent ľudí, zatiaľ čo do Ameriky alebo Afriky smeruje šesť percent opýtaných a do Ázie len tri percentá.
Najväčší optimizmus pri cestovaní prejavujú obyvatelia Bratislavy. Práve v hlavnom meste je najmenej ľudí, ktorí neplánujú žiadnu dovolenku, a zároveň tu najvyšší podiel respondentov tvrdí, že zdražovanie ich plány nemení.
Cesta autom zdražela, ale stále vychádza výhodnejšie
Výrazne drahšie oproti minulému roku sú pohonné hmoty. Nafta na Slovensku medziročne zdražela o 18,3 percenta a benzín o 15,4 percenta. Napriek tomu patrí Slovensko medzi krajiny s relatívne lacným tankovaním v Európe. Lacnejšie ceny nájdu vodiči len v Poľsku a Česku.
Pre rodinu cestujúcu autom do Chorvátska to znamená zvýšenie nákladov približne o 24 až 30 eur oproti minulému roku. Pri dlhších trasách do Talianska alebo Španielska môže byť rozdiel ešte výraznejší a dosiahnuť 40 až 96 eur.
Analytici upozorňujú, že aj napriek rastu cien zostáva dovolenka autom pre viacčlenné rodiny ekonomicky zaujímavou voľbou. Náklady na cestu sa totiž rozdelia medzi všetkých pasažierov, čo znižuje dopad zdražovania na jednotlivca.
|Krajina
|Nafta
|Benzín
|Zdraženie nafty
|Zdraženie benzínu
|Slovensko
|1,648 EUR/l
|1,737 EUR/l
|18,3 %
|15,4 %
|Česko
|1,584 EUR/l
|1,716 EUR/l
|21,2 %
|26,0 %
|Nemecko
|1,860 EUR/l
|1,961 EUR/l
|20,7 %
|14,1 %
|Poľsko
|1,467 EUR/l
|1,418 EUR/l
|10,2 %
|5,5 %
|Rakúsko
|1,830 EUR/l
|1,735 EUR/l
|24,7 %
|16,6 %
|Maďarsko
|1,752 EUR/l
|1,687 EUR/l
|21,3 %
|16,0 %
|Slovinsko
|1,763 EUR/l
|1,719 EUR/l
|20,5 %
|19,0 %
|Chorvátsko
|1,785 EUR/l
|1,700 EUR/l
|25,6 %
|15,5 %
|Taliansko
|2,019 EUR/l
|1,952 EUR/l
|26,9 %
|15,3 %
|Francúzsko
|2,045 EUR/l
|2,063 EUR/l
|32,2 %
|20,9 %
|Španielsko
|1,649 EUR/l
|1,548 EUR/l
|21,1 %
|6,1 %
|Portugalsko
|1,872 EUR/l
|1,937 EUR/l
|23,6 %
|20,5 %
|Grécko
|1,740 EUR/l
|2,064 EUR/l
|18,0 %
|19,2 %
|Bulharsko
|1,706 EUR/l
|1,530 EUR/l
|44,8 %
|28,5 %
|Priemer
|1,766 EUR/l
|1,769 EUR/l
Zdroj: EU Weekly Oil Bulletin, 1. 6. 2026 vs. 2. 6. 2025.
Letenky môžu stáť o stovky eur viac
Najväčší cenový šok však podľa expertov zažíva letecká doprava. Veľkoobchodná cena leteckého paliva - kerozínu - sa v porovnaní s obdobím pred krízou na Blízkom východe približne zdvojnásobila. Pre štvorčlennú rodinu smerujúcu do Grécka, Turecka alebo Egypta to môže znamenať zvýšenie nákladov na letenky o 120 až 200 eur. Výška zdraženia závisí od dopravcu, destinácie aj termínu nákupu. Niektoré krátke lety pritom nemusia zdražieť vôbec, zatiaľ čo pri iných sa môžu objaviť výraznejšie palivové príplatky.
Kam sa tento rok oplatí cestovať?
Pri rozhodovaní o dovolenke zohráva úlohu aj kurz eura a inflácia v jednotlivých krajinách. Najväčšie zlacnenie pre slovenských turistov zaznamenali tento rok ázijské destinácie. V Japonsku klesla cena spotrebného koša v eurovom vyjadrení o 10,8 percenta a v Južnej Kórei o viac než 11 percent. Lacnejšie vychádzajú aj Taiwan, Nový Zéland či Kanada.
Naopak, drahšie sú oproti minulému roku dovolenky v Maďarsku, Brazílii, Austrálii či Rusku. Zaujímavým príkladom je Turecko. Hoci turecká líra výrazne oslabila voči euru, vysoká inflácia v krajine tento efekt vymazala a dovolenka je pre Slovákov v konečnom dôsledku drahšia.
Odborníci varujú pred rokom 2027
Analytici upozorňujú, že skutočný dopad dnešných cien energií sa môže ešte výraznejšie prejaviť budúci rok. Letecké spoločnosti budú totiž postupne uzatvárať nové kontrakty na palivo za vyššie ceny, čo môže zvýšiť ceny leteniek aj v sezóne 2027. Naopak, pri benzíne a nafte nie je v prípade upokojenia situácie na Blízkom východe vylúčený ani pokles cien.
Pre dovolenkárov tak platí jednoduché pravidlo: ak plánujú cestovať autom, rast nákladov bude citeľný, ale zvládnuteľný. Pri leteckej dovolenke však treba počítať s tým, že práve doprava môže z rodinného rozpočtu ukrojiť o stovky eur viac než vlani.
Zdroj: SITA.sk - Dovolenka 2026 bude drahšia. Polovica Slovákov mení plány, najviac zdražejú letenky © SITA Všetky práva vyhradené.
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