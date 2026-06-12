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12. júna 2026
Osobitná matrika ministerstva vnútra nesmie uznať homosexuálne manželstvo, podľa Fica ide o ochranu ústavy
Smer presadil do ústavy aj ustanovenie, že vo veci manželstva je slovenské právo nad medzinárodným. Osobitná matrika Ministerstva vnútra ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Smer presadil do ústavy aj ustanovenie, že vo veci manželstva je slovenské právo nad medzinárodným.
Osobitná matrika Ministerstva vnútra SR, ktorá jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstvá uzatvorené v zahraničí, nesmie zapísať manželstvo, ktoré je v rozpore s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico, ktorý v piatok matriku navštívil.
„Všetci ste určite zaznamenali, že o zápis do slovenskej matriky sa snažia aj homosexuálne páry, ktoré uzatvorili manželstvo v krajinách, kde je to prípustné. Aby neboli žiadne pochybnosti. Plne rešpektujem reálny život a situácie, keď ľudia rovnakého pohlavia žijú v partnerskom vzťahu. Na druhej strane musím chrániť Ústavu SR, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy," zdôraznil Fico. Zároveň pripomenul, že akúto definíciu presadila pred niekoľkými rokmi do Ústavy SR strana Smer-SD v spolupráci s KDH.
„Ďakujem zamestnancom osobitnej matriky za plnohodnotnú diskusiu. Zhodli sme sa na tom, že súčasná právna úprava neumožňuje na Slovensku zápis manželstva osôb rovnakého pohlavia, aj keď takéto manželstvo uzatvorili v cudzom štáte, ktorý to povoľuje. Aby som bol presný, ustanovenie paragrafu 22 zákona o matrikách hovorí, že do matriky nemožno zapísať uzavretie manželstva, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom SR. Takýto zápis je neplatný dňom jeho vykonania," uviedol Fico s tým, že nie je možné žiadať zapísanie niečoho, čo v našom právnom poriadku neexistuje. Odporcovia tohto názoru podľa premiéra odkazujú na všelijaké rozhodnutia medzinárodných súdov.
„Smer-SD však do Ústavy SR presadil aj ustanovenie, že v otázkach národnej identity a manželstva má slovenské právo prednosť pred právom medzinárodným. Európskej komisii sa náš suverénny postoj nepáči a začala proti nám procedúru. Nevadí. To je dobrá, spravodlivá právna vojna, v ktorej nemôžeme prehrať," skonštatoval predseda vlády. Doplnil, že Smer chce v tejto súvislosti ísť ďalej. „Aj keď je citovaný paragraf zákona o matrikách jednoznačný, pripravili sme jeho posilnenie, s čím pracovníci osobitnej matriky súhlasili. Musíme len nastaviť časový harmonogram jeho schválenia," informoval Fico.
Premiér sa zároveň pýta, ako by sme vyzerali sami pred sebou, keby sa páru rovnakého pohlavia podarilo zapísať do matriky manželstvo, keď Ústava SR hovorí úplne jasne o manželstve len v prípade zväzku muža a ženy.
„Ako babráci. Ústavu SR ako základný zákon našej krajiny musíme všetci spoločne chrániť. Aj o tejto téme budú voľby v roku 2027. Asi nie je žiadnym tajomstvom, že naši liberáli a progresívci by v otázke, kto všetko môže uzatvoriť manželstvo, išli do absolútnych extrémov," dodal Fico.
Poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo nedávno uzavrel so svojím partnerom manželstvo v Rakúsku. Po návrate na Slovensko oznámil, že so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora EÚ požiada o jeho uznanie na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Osobitná matrika ministerstva vnútra nesmie uznať homosexuálne manželstvo, podľa Fica ide o ochranu ústavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Osobitná matrika Ministerstva vnútra SR, ktorá jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstvá uzatvorené v zahraničí, nesmie zapísať manželstvo, ktoré je v rozpore s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico, ktorý v piatok matriku navštívil.
„Všetci ste určite zaznamenali, že o zápis do slovenskej matriky sa snažia aj homosexuálne páry, ktoré uzatvorili manželstvo v krajinách, kde je to prípustné. Aby neboli žiadne pochybnosti. Plne rešpektujem reálny život a situácie, keď ľudia rovnakého pohlavia žijú v partnerskom vzťahu. Na druhej strane musím chrániť Ústavu SR, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy," zdôraznil Fico. Zároveň pripomenul, že akúto definíciu presadila pred niekoľkými rokmi do Ústavy SR strana Smer-SD v spolupráci s KDH.
Rozhodnutie medzinárodného súdu
„Ďakujem zamestnancom osobitnej matriky za plnohodnotnú diskusiu. Zhodli sme sa na tom, že súčasná právna úprava neumožňuje na Slovensku zápis manželstva osôb rovnakého pohlavia, aj keď takéto manželstvo uzatvorili v cudzom štáte, ktorý to povoľuje. Aby som bol presný, ustanovenie paragrafu 22 zákona o matrikách hovorí, že do matriky nemožno zapísať uzavretie manželstva, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom SR. Takýto zápis je neplatný dňom jeho vykonania," uviedol Fico s tým, že nie je možné žiadať zapísanie niečoho, čo v našom právnom poriadku neexistuje. Odporcovia tohto názoru podľa premiéra odkazujú na všelijaké rozhodnutia medzinárodných súdov.
„Smer-SD však do Ústavy SR presadil aj ustanovenie, že v otázkach národnej identity a manželstva má slovenské právo prednosť pred právom medzinárodným. Európskej komisii sa náš suverénny postoj nepáči a začala proti nám procedúru. Nevadí. To je dobrá, spravodlivá právna vojna, v ktorej nemôžeme prehrať," skonštatoval predseda vlády. Doplnil, že Smer chce v tejto súvislosti ísť ďalej. „Aj keď je citovaný paragraf zákona o matrikách jednoznačný, pripravili sme jeho posilnenie, s čím pracovníci osobitnej matriky súhlasili. Musíme len nastaviť časový harmonogram jeho schválenia," informoval Fico.
Ochrana ústavy
Premiér sa zároveň pýta, ako by sme vyzerali sami pred sebou, keby sa páru rovnakého pohlavia podarilo zapísať do matriky manželstvo, keď Ústava SR hovorí úplne jasne o manželstve len v prípade zväzku muža a ženy.
„Ako babráci. Ústavu SR ako základný zákon našej krajiny musíme všetci spoločne chrániť. Aj o tejto téme budú voľby v roku 2027. Asi nie je žiadnym tajomstvom, že naši liberáli a progresívci by v otázke, kto všetko môže uzatvoriť manželstvo, išli do absolútnych extrémov," dodal Fico.
Poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo nedávno uzavrel so svojím partnerom manželstvo v Rakúsku. Po návrate na Slovensko oznámil, že so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora EÚ požiada o jeho uznanie na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Osobitná matrika ministerstva vnútra nesmie uznať homosexuálne manželstvo, podľa Fica ide o ochranu ústavy © SITA Všetky práva vyhradené.
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