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13. júna 2026
Letné tábory budú tento rok rodičov stáť viac, časť sumy im však môže preplatiť zamestnávateľ
Výdavky na letné detské tábory sa môžu vyšplhať aj na sumu porovnateľnú s rodinnou dovolenkou. Za letné detské tábory si rodičia v tomto roku mierne priplatia. Organizátori oproti vlaňajšku dvihli ...
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13.6.2026 (SITA.sk) - Výdavky na letné detské tábory sa môžu vyšplhať aj na sumu porovnateľnú s rodinnou dovolenkou.
Za letné detské tábory si rodičia v tomto roku mierne priplatia. Organizátori oproti vlaňajšku dvihli ceny táborov približne o 5 až 10 %. Ceny pobytových táborov sa môžu vyšplhať aj na 500 eur, tie denné sú o niečo lacnejšie. Na preplatenie časti nákladov môžu zamestnaní rodičia využiť aj rekreačné poukazy.
„Priemerné ceny letných táborov CK Slniečko pre sezónu 2026 síce rástli, no snažili sme sa, aby bolo toto zvýšenie pre rodičov čo najmenej citeľné. Medziročne sme ceny upravovali nahor v priemere o 5 až 10 %,“ priblížila výkonná riaditeľka CK Slniečko Veronika Hollá.
Výdavky na letné detské tábory sa môžu pri viac deťoch a viacerých turnusoch vyšplhať aj na sumu porovnateľnú s rodinnou dovolenkou, upozornil odborník na financie zo spoločnosti Partners Tomáš Paško. Najdrahšie sú pobytové tábory, v ich cene je totiž zarátané aj ubytovanie a strava. O niečo lacnejšie vychádzajú denné tábory.
Najdostupnejšie zvyčajne bývajú denné tábory organizované školami či centrami voľného času. „Za najlacnejšie školské denné tábory môžu rodičia zaplatiť približne 50 až 100 eur za týždeň. Pri táboroch centier voľného času sa cena najčastejšie pohybuje okolo 70 až 150 eur,“ priblížil Paško.
Spolu so špecifickejším zameraním tábora už rastie aj cena. V ostatných rokoch sú obľúbené športové denné tábory či kempy, ktoré zvyknú organizovať športové kluby nielen pre členov, ale často aj pre deti mimo klubu. Ich ceny závisia od športu, miesta, kvality trénerov a náročnosti programu. Športové tábory stoja približne od 120 do 250 eur za týždeň, členovia klubu môžu mať zvýhodnenú cenu.
Najširšiu ponuku tematických denných táborov majú cestovné kancelárie a zážitkové agentúry, zodpovedá tomu však aj ich cena. Denné tematické tábory sa pohybujú okolo 200 eur za týždeň, rôzne špecializované, jazykové, umelecké či odborné s profesionálnymi lektormi môžu stáť aj viac. Finančne najnáročnejšie sú pobytové letné tábory. Ceny sa podľa ponúk cestovných kancelárií pohybujú zvyčajne v rozmedzí od 350 do 500 eur, tie zahraničné aj viac.
Prázdninový program pre deti však nemusia rodičia platiť len z vlastného vrecka. Zamestnanci môžu na preplatenie časti nákladov za detský tábor využiť aj rekreačný poukaz. Podmienky ostávajú nezmenené. Príspevok na rekreáciu musia poskytovať zamestnávatelia s viac ako 49 zamestnancami.
Nárok na neho má zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa pracuje nepretržite najmenej dva roky. Požiadať môže o príspevok vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však 275 eur za kalendárny rok. Príspevok je možno čerpať aj na viac táborov v priebehu roka, až do vyčerpania stanoveného limitu.
„Mnohé rodiny tento nárok stále nevyužívajú, hoci pri drahšom pobytovom tábore môže príspevok výrazne znížiť výsledný účet. Pri cene tábora 400 eur môže zamestnávateľ uhradiť 220 eur, pri sume 500 eur a viac sa rodič dostáva na maximálnych 275 eur,“ zhodnotil odborník na financie Paško. Kapacity táborov sa krátko pred začiatkom letných prázdnin už zapĺňajú.
„Aktuálne máme obsadených už takmer 70 % našej celkovej kapacity, takže dopyt po letných táboroch zostáva aj pre rok 2026 veľmi silný. Najatraktívnejšie tematické tábory a hlavné júlové termíny sa už rýchlo blížia k vypredaniu, no rodičia stále majú reálnu možnosť svoje deti prihlásiť,“ uviedla Hollá.
Podľa organizátorov je záujem o letné tábory aj v tomto roku veľký. „Niektoré termíny a tábory sú už vypredané, avšak vo viacerých pobytových aj denných táboroch máme stále voľné miesta,“ potvrdila CK Vida, ktorá tiež organizuje detské tábory.
Zdroj: SITA.sk - Letné tábory budú tento rok rodičov stáť viac, časť sumy im však môže preplatiť zamestnávateľ © SITA Všetky práva vyhradené.
Za letné detské tábory si rodičia v tomto roku mierne priplatia. Organizátori oproti vlaňajšku dvihli ceny táborov približne o 5 až 10 %. Ceny pobytových táborov sa môžu vyšplhať aj na 500 eur, tie denné sú o niečo lacnejšie. Na preplatenie časti nákladov môžu zamestnaní rodičia využiť aj rekreačné poukazy.
Najdrahšie tábory
„Priemerné ceny letných táborov CK Slniečko pre sezónu 2026 síce rástli, no snažili sme sa, aby bolo toto zvýšenie pre rodičov čo najmenej citeľné. Medziročne sme ceny upravovali nahor v priemere o 5 až 10 %,“ priblížila výkonná riaditeľka CK Slniečko Veronika Hollá.
Výdavky na letné detské tábory sa môžu pri viac deťoch a viacerých turnusoch vyšplhať aj na sumu porovnateľnú s rodinnou dovolenkou, upozornil odborník na financie zo spoločnosti Partners Tomáš Paško. Najdrahšie sú pobytové tábory, v ich cene je totiž zarátané aj ubytovanie a strava. O niečo lacnejšie vychádzajú denné tábory.
Najdostupnejšie zvyčajne bývajú denné tábory organizované školami či centrami voľného času. „Za najlacnejšie školské denné tábory môžu rodičia zaplatiť približne 50 až 100 eur za týždeň. Pri táboroch centier voľného času sa cena najčastejšie pohybuje okolo 70 až 150 eur,“ priblížil Paško.
Široká ponuka
Spolu so špecifickejším zameraním tábora už rastie aj cena. V ostatných rokoch sú obľúbené športové denné tábory či kempy, ktoré zvyknú organizovať športové kluby nielen pre členov, ale často aj pre deti mimo klubu. Ich ceny závisia od športu, miesta, kvality trénerov a náročnosti programu. Športové tábory stoja približne od 120 do 250 eur za týždeň, členovia klubu môžu mať zvýhodnenú cenu.
Najširšiu ponuku tematických denných táborov majú cestovné kancelárie a zážitkové agentúry, zodpovedá tomu však aj ich cena. Denné tematické tábory sa pohybujú okolo 200 eur za týždeň, rôzne špecializované, jazykové, umelecké či odborné s profesionálnymi lektormi môžu stáť aj viac. Finančne najnáročnejšie sú pobytové letné tábory. Ceny sa podľa ponúk cestovných kancelárií pohybujú zvyčajne v rozmedzí od 350 do 500 eur, tie zahraničné aj viac.
Využitie poukazu
Prázdninový program pre deti však nemusia rodičia platiť len z vlastného vrecka. Zamestnanci môžu na preplatenie časti nákladov za detský tábor využiť aj rekreačný poukaz. Podmienky ostávajú nezmenené. Príspevok na rekreáciu musia poskytovať zamestnávatelia s viac ako 49 zamestnancami.
Nárok na neho má zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa pracuje nepretržite najmenej dva roky. Požiadať môže o príspevok vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však 275 eur za kalendárny rok. Príspevok je možno čerpať aj na viac táborov v priebehu roka, až do vyčerpania stanoveného limitu.
Obsadenosť
„Mnohé rodiny tento nárok stále nevyužívajú, hoci pri drahšom pobytovom tábore môže príspevok výrazne znížiť výsledný účet. Pri cene tábora 400 eur môže zamestnávateľ uhradiť 220 eur, pri sume 500 eur a viac sa rodič dostáva na maximálnych 275 eur,“ zhodnotil odborník na financie Paško. Kapacity táborov sa krátko pred začiatkom letných prázdnin už zapĺňajú.
„Aktuálne máme obsadených už takmer 70 % našej celkovej kapacity, takže dopyt po letných táboroch zostáva aj pre rok 2026 veľmi silný. Najatraktívnejšie tematické tábory a hlavné júlové termíny sa už rýchlo blížia k vypredaniu, no rodičia stále majú reálnu možnosť svoje deti prihlásiť,“ uviedla Hollá.
Podľa organizátorov je záujem o letné tábory aj v tomto roku veľký. „Niektoré termíny a tábory sú už vypredané, avšak vo viacerých pobytových aj denných táboroch máme stále voľné miesta,“ potvrdila CK Vida, ktorá tiež organizuje detské tábory.
Zdroj: SITA.sk - Letné tábory budú tento rok rodičov stáť viac, časť sumy im však môže preplatiť zamestnávateľ © SITA Všetky práva vyhradené.
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