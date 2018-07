DOVOLENKA V CHORVÁTSKU: Ak idete požičaným autom,odložte si potvrdenie

Na snímke pohľad na chorvátske ostrovné mesto Hvar. Foto: TASR/AP Na snímke pohľad na chorvátske ostrovné mesto Hvar. Foto: TASR/AP

Bratislava 4. júla (TASR) – V prípade, ak sa vyberiete do Chorvátska požičaným autom, je dobré mať pri sebe potvrdenie v angličtine alebo chorvátčine od majiteľa auta, že auto bolo zapožičané. Ako ďalej TASR informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Baloghová, vodiči musia mať takisto platný vodičský preukaz, technický preukaz, ako aj doklad o poistení, tzv. zelenú kartu.Svoje pravidlá má takisto prevážanie maloletých detí. Pri ceste autom musí sedieť dieťa do päť rokov v autosedačke. "Podľa platnej legislatívy je možné maloleté dieťa prevážať pripútané v detskej autosedačke len na zadných sedadlách, ak sa vo vozidle nachádza druhý rad sedadiel. Na prednom sedadle je možné prevážať v detskej autosedačke len dieťa vo veku do dvoch rokov pri splnení zákonom stanovených podmienok," vysvetlila Baloghová.Chorvátske ministerstvo vnútra zároveň vyzýva vodičov, aby nejazdili v kolónach, a teda dve či tri autá za sebou, ale aby išli individuálne. Jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd a tragických následkov je podľa jej slov práve nedostatočná vzdialenosť medzi autami, čo sa stáva najmä na diaľniciach. Ďalšou z najčastejších príčin nehôd je nevenovanie sa šoférovaniu. Dôvodom môže byť únava vodičov, ktorí šoférujú dlho bez prestávok na oddych, poznamenala. "Počas cesty je preto vhodné odpočívať na vyhradených miestach alebo pumpách v pravidelných intervaloch," vysvetlila hovorkyňa policajného prezídia s tým, že pred cestou je dobré si naštudovať trasu, ako aj miesta na oddych. V obci je najvyššia povolená rýchlosť 50 km/h, mimo obce 90 km/h. Na cestách, ktoré sú určené len pre motorové vozidlá, môžu ísť autá rýchlosťou 110 km/h, na diaľniciach 130 km/h.Polícia upozorňuje i na viaceré povinnosti v prípade, že sa slovenskí občania stanú účastníkom dopravnej nehody. V prvom rade treba podľa Baloghovej upovedomiť políciu na čísle 192. V prípade, ak je na vozidlách len malá materiálna škoda, políciu volať netreba. No je potrebné vyplniť a podpísať Európsku správu o nehode alebo iným spôsobom si vymeniť osobné údaje, ako aj údaje o aute.V prípade, že polícia na miesto dopravnej nehody ide, treba si obliecť reflexnú vestu, za autá postaviť výstražný trojuholník a počkať na príchod polície, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. V prípade škody na aute si treba od polície pýtať záznam o dopravnej nehode, bez ktorého nie je podľa nej možné prejsť cez hranicu. Potrebovať ho bude aj slovenská poisťovňa. Záznam o dopravnej nehode, v chorvátčine "Zapisnik o očevidu", však vodiči nedostanú na mieste nehody. Treba si poň ísť na príslušné policajné oddelenie, ktoré nehodu riešilo. Vyjde to na 20 chorvátskych kún, čo je niečo cez 2,5 eura. Spravidla trvá vystavenie záznamu dva až tri dni.