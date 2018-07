Pieskoviská predstavujú riziko, deťom ich však netreba zakazovať

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 2. júla (TASR) – Pre bezpečnosť dieťaťa počas návštevy na pieskovisku, by mali rodičia vopred skontrolovať, čo sa v ňom nachádza. Dieťa tak možno ochrániť pred prípadnými infekčnými ochoreniami či poranením, ktoré mu hrozia na neudržiavanom a nezabezpečenom ihrisku. Dôležité je dbať aj na základné hygienické návyky dieťaťa, priblížila Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Bezpečnosť pieskoviska možno podľa jej slov odhadnúť na základe jeho celkového stavu, podľa oplotenia, alebo podľa toho, či je pieskovisko na noc zakrývané. Voľným okom je viditeľné len jeho hrubé znečistenie, napríklad skaly, rozbité sklo, injekčné striekačky, plechovky s ostrými hranami alebo zvieracie výkaly. Dieťa sa môže na pieskovisku nakaziť rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami.Najčastejšie sa vyskytujúcim parazitom je mrľa detská, pásomnica detská, hlísta alebo škrkavka, ozrejmila Račková. Výskyt salmonely v súvislosti s pieskoviskami je menej častý ako prítomnosť parazitov. Znečistené injekčné striekačky môžu byť zdrojom hepatitídy typu B a C a ojedinele infekcie vírusom HIV. Ak sa dieťa počas hry na pieskovisku pichne, poranenie je nutné v rámci prvej pomoci ošetriť a vydezinfikovať a následne informovať pediatra, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.V prípade znečisteného pieskoviska ÚVZ SR odporúča kontaktovať jeho prevádzkovateľa. Ten má podľa zákona povinnosť čistiť a udržiavať pieskoviská, teda minimálne raz za týždeň ho prekopávať, prehľadávať a polievať pitnou vodou. Povinnosť výmeny piesku zákon prevádzkovateľom nestanovuje. Ak sa prevádzkovateľ o pieskovisko nestará, orgán verejného zdravotníctva mu môže uložiť pokutu od 150 eur do 20.000 eur.Hygienický štandard areálov detských ihrísk sa v posledných rokoch podľa ÚVZ SR zlepšuje. V Bratislavskom kraji sú pravidelne udržiavané atrakcie pre deti a zabezpečuje sa aj kosenie trávy a čistenie ihriska. Pieskoviská v kontrolovaných predškolských zariadeniach sa väčšinou prikrývajú netkanou textíliou a ich celkový hygienický štandard bol u väčšiny prevádzkovateľov vyhovujúci. Hoci pieskovisko predstavuje pre deti určité zdravotné riziko, nie je vhodné im jeho návštevu zakazovať, vysvetlila Račková.Hra v útlom detskom veku je prirodzený spôsob, ako si vypestovať sociálne návyky medzi rovesníkmi a rozvíjať primeraný spôsob komunikácie i jemnú motoriku. Potrebná je výchova detí k základným hygienickým návykom, to je nevkladanie si rúk do úst pri hre, umývanie rúk pred jedlom a po hrách. Neodporúča sa, aby rodič podával dieťaťu počas hry v piesku jedlo.