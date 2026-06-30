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Veľké zážitky, malé obavy: MetLife v lete bezplatne kryje aj adrenalínové športy
Leto láka k prekonávaniu limitov. Túžba vidieť svet z vtáčej perspektívy, objavovať hĺbky pod hladinou mora alebo pokoriť skalnú stenu patrí k dovolenkovým plánom mnohých Slovákov. Aby spomienky ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Leto láka k prekonávaniu limitov.
Túžba vidieť svet z vtáčej perspektívy, objavovať hĺbky pod hladinou mora alebo pokoriť skalnú stenu patrí k dovolenkovým plánom mnohých Slovákov. Aby spomienky na ne zostali len pozitívne, poisťovňa MetLife prináša v rámci letnej kampane "Veľké zážitky, malé obavy" špeciálny benefit: bezplatné rozšírenie poistného krytia na vybrané rizikové aktivity, na ktoré sa bežné poistenie nevzťahuje.
Dáta Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a Sociálnej poisťovne potvrdzujú, že kým v zime dominujú úrazy na snehu a ľade, letu "vládnu” nehody pri voľnočasových aktivitách. V roku 2025 stúpol počet hospitalizácií po letných úrazoch o takmer osem percent. Príčinou často nie sú pripravené extrémne výkony, ale spontánne rozhodnutia vyskúšať počas dovolenky niečo nové - napríklad rafting na divokej vode, jazdu na štvorkolke či tandemový zoskok.
Bežné životné a úrazové poistenia sa na rizikovejšie športy štandardne nevzťahujú. MetLife sa však rozhodol vyjsť v ústrety túžbe Slovákov po letnom dobrodružstve. V období od 1. júla do 30. septembra 2026 automaticky a bezplatne rozširuje poistné krytie pre všetkých svojich klientov o aktivity, za ktoré by si inak museli priplácať alebo by ich poistka nekryla.
"Letné zážitky nám dodávajú energiu na celý rok. Naším cieľom nie je nabádať ľudí k zbytočnému hazardu, ale priniesť im pokoj na duši. Chceme, aby si naši klienti užili dovolenku naplno s vedomím, že ak sa spontánne rozhodnú posunúť svoje hranice, stojí za nimi silný partner, ktorý ich v nečakanej situácii podrží," vysvetlila Senior produktová konzultantka spoločnosti MetLife Slovensko Erika Poleková.
Tento bezplatný benefit sa vzťahuje na rekreačné vykonávanie obľúbených letných aktivít. Patrí sem alpinizmus a skalné lezenie do nadmorskej výšky 5 000 m n. m., šnorchlovanie aj prístrojové potápanie až do hĺbky 40 metrov, či rafting na divokej vode. Akcia myslí aj na adrenalín vo vzduchu v úlohe pasažiera, akým je paragliding, let rogalom, tandemový zoskok s padákom alebo populárny bungee jumping.
Rozšírené krytie sa automaticky vzťahuje na kľúčové úrazové pripoistenia, vrátane trvalých následkov úrazu, denných dávok za liečenie, hospitalizácie či chirurgického zákroku. V praxi to znamená, že ak klient utrpí úraz napríklad pri spomínanom paraglidingu, poisťovňa MetLife mu vyplatí poistné plnenie v plnej výške - presne tak, ako keby sa mu nehoda stala pri bežnej chôdzi po chodníku.
"Minulé leto sme zaznamenali nárast poistných udalostí spojených najmä s vodnými športmi a cyklistikou. Často išlo o pomliaždeniny, ale aj vážnejšie zlomeniny predlaktia či poranenia kolien. Práve v takýchto momentoch dokáže poistenie denných dávok efektívne vykompenzovať výpadok príjmu v rodine alebo pokryť zvýšené náklady na liečbu," dopĺňa Erika Poleková.
Letná kampaň MetLife pripomína, že život netreba brzdiť obavami. Tie najkrajšie zážitky sú totiž tie, ktoré si môžeme vychutnať s čistou hlavou a s vedomím, že o naše bezpečie je spoľahlivo postarané.
MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.
MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností ("MetLife") jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com, www.metlife.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Veľké zážitky, malé obavy: MetLife v lete bezplatne kryje aj adrenalínové športy © SITA Všetky práva vyhradené.
Túžba vidieť svet z vtáčej perspektívy, objavovať hĺbky pod hladinou mora alebo pokoriť skalnú stenu patrí k dovolenkovým plánom mnohých Slovákov. Aby spomienky na ne zostali len pozitívne, poisťovňa MetLife prináša v rámci letnej kampane "Veľké zážitky, malé obavy" špeciálny benefit: bezplatné rozšírenie poistného krytia na vybrané rizikové aktivity, na ktoré sa bežné poistenie nevzťahuje.
Dáta Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a Sociálnej poisťovne potvrdzujú, že kým v zime dominujú úrazy na snehu a ľade, letu "vládnu” nehody pri voľnočasových aktivitách. V roku 2025 stúpol počet hospitalizácií po letných úrazoch o takmer osem percent. Príčinou často nie sú pripravené extrémne výkony, ale spontánne rozhodnutia vyskúšať počas dovolenky niečo nové - napríklad rafting na divokej vode, jazdu na štvorkolke či tandemový zoskok.
Bežné životné a úrazové poistenia sa na rizikovejšie športy štandardne nevzťahujú. MetLife sa však rozhodol vyjsť v ústrety túžbe Slovákov po letnom dobrodružstve. V období od 1. júla do 30. septembra 2026 automaticky a bezplatne rozširuje poistné krytie pre všetkých svojich klientov o aktivity, za ktoré by si inak museli priplácať alebo by ich poistka nekryla.
"Letné zážitky nám dodávajú energiu na celý rok. Naším cieľom nie je nabádať ľudí k zbytočnému hazardu, ale priniesť im pokoj na duši. Chceme, aby si naši klienti užili dovolenku naplno s vedomím, že ak sa spontánne rozhodnú posunúť svoje hranice, stojí za nimi silný partner, ktorý ich v nečakanej situácii podrží," vysvetlila Senior produktová konzultantka spoločnosti MetLife Slovensko Erika Poleková.
Tento bezplatný benefit sa vzťahuje na rekreačné vykonávanie obľúbených letných aktivít. Patrí sem alpinizmus a skalné lezenie do nadmorskej výšky 5 000 m n. m., šnorchlovanie aj prístrojové potápanie až do hĺbky 40 metrov, či rafting na divokej vode. Akcia myslí aj na adrenalín vo vzduchu v úlohe pasažiera, akým je paragliding, let rogalom, tandemový zoskok s padákom alebo populárny bungee jumping.
Rozšírené krytie sa automaticky vzťahuje na kľúčové úrazové pripoistenia, vrátane trvalých následkov úrazu, denných dávok za liečenie, hospitalizácie či chirurgického zákroku. V praxi to znamená, že ak klient utrpí úraz napríklad pri spomínanom paraglidingu, poisťovňa MetLife mu vyplatí poistné plnenie v plnej výške - presne tak, ako keby sa mu nehoda stala pri bežnej chôdzi po chodníku.
"Minulé leto sme zaznamenali nárast poistných udalostí spojených najmä s vodnými športmi a cyklistikou. Často išlo o pomliaždeniny, ale aj vážnejšie zlomeniny predlaktia či poranenia kolien. Práve v takýchto momentoch dokáže poistenie denných dávok efektívne vykompenzovať výpadok príjmu v rodine alebo pokryť zvýšené náklady na liečbu," dopĺňa Erika Poleková.
Letná kampaň MetLife pripomína, že život netreba brzdiť obavami. Tie najkrajšie zážitky sú totiž tie, ktoré si môžeme vychutnať s čistou hlavou a s vedomím, že o naše bezpečie je spoľahlivo postarané.
MetLife na Slovensku
MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.
O spoločnosti MetLife
MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností ("MetLife") jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com, www.metlife.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Veľké zážitky, malé obavy: MetLife v lete bezplatne kryje aj adrenalínové športy © SITA Všetky práva vyhradené.
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