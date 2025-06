Doživotná renta pre Žilinku je výsmechom konsolidácie, tvrdí strana SaS – VIDEO

Doživotná renta

Zneužitie verejných zdrojov

18.6.2025 (SITA.sk) - Renta pre Maroša Žilinku je výsmechom konsolidácie. Vyhlásila to strana Sloboda a Solidarita (SaS) . Parlament v týchto chvíľach opäť rokuje o novele zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry vrátený prezidentom Petrom Pellegrinim na opätovné prerokovanie.Právna norma hovorí aj o doživotnej rente pre generálneho prokurátora, a to v čase, keď vláda apeluje na potrebu konsolidácie verejných financií. Podľa poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) a poslanca Mariána Viskupiča (SaS) ide o ďalší príklad cynického a nehospodárneho nakladania s peniazmi daňových poplatníkov.„Znovu máme na stole návrh na doživotnú rentu pre generálneho prokurátora – tentokrát po vete prezidenta. A opäť v čase, keď vláda tvrdí, že treba šetriť. Ako bývalá ministerka spravodlivosti som sa s takouto požiadavkou nikdy nestretla. A zrazu je tu, bez odbornej diskusie a bez hanby,“ zdôraznila Kolíková, podľa ktorej ide o jasný signál toho, že vláda odmeňuje lojalitu na úkor ľudí.„Ak tento zákon prejde, príde na rad aj výsluhový zákon pre sudcov. Taká je logika,“ dodala poslankyňa s tým, že vláda zavádza nový trend, že zvyšuje dane a poplatky, no súčasne vytvára nové výdavky pre „vlastných“, a že šetriť teda nemá štát, ale občania. Kolíková ďalej upozornila na personálne rozširovanie aparátu, ktoré jej podľa nej nezmyselné.„Ministerstvo spravodlivosti má troch štátnych tajomníkov, no žiadnu reformu. Celkovo má táto vláda trojnásobne viac štátnych tajomníkov ako tie predchádzajúce. Ide o politické trafiky, nie o správu štátu,“ vyhlásila poslankyňa.Viskupič je názoru, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) vedie konsolidáciu nesprávnym spôsobom „Z ôsmich krajín EÚ, ktoré dnes konsolidujú verejné financie, sedem šetrí najmä na sebe. Jedinou výnimkou je Slovensko, ktoré konsolidáciu rieši zvyšovaním daní, odvodov a poplatkov, zatiaľ čo vlastné výdavky naďalej rastú,“ upozornil poslanec.Renta pre generálneho prokurátora je podľa neho príkladom toho, ako sa to nemá robiť, pretože to nie je riešením sociálnej situácie. Podľa poslanca ide o hrubé zneužitie verejných zdrojov na politické odmeny.Viskupič súčasne kritizoval aj neúčasť guvernéra Národnej banky Slovenska pri prerokúvaní správ o hospodárení a finančnej stabilite. Guvernér mal podľa neho predstúpiť pred poslancov, no poslal svojho viceguvernéra.„Ak sa vyhýba zodpovednosti alebo cíti diskomfort pre svoje neprávoplatné odsúdenie, mal by z funkcie buď odstúpiť, alebo sa venovať práci naplno,“ uzavrel Viskupič.