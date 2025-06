Vláda schválila vyslanie dvoch lietadiel na evakuáciu Slovákov z Blízkeho východu, prebiehať môže dvoma spôsobmi

Nepredvídateľná situácia v regióne Blízkeho východu

Evakuácia môže prebiehať dvoma spôsobmi

18.6.2025 (SITA.sk) - Vládny kabinet schválil vyslanie dvoch dopravných lietadiel na evakuáciu slovenských občanov z Izraela, Jordánskeho hášimovského kráľovstva a Libanonskej republiky.Ako vyplýva so schváleného návrhu, za účelom ochrany by malo byť vyslaných aj do 50 príslušníkov Ozbrojených síl SR s príslušným vybavením.Návrh predkladateľ zdôvodňuje bezpečnostnou situáciou v regióne Blízkeho východu . Tá je podľa schváleného materiálu veľmi nepredvídateľná, predkladateľ v tomto smere pripomína útoky militantných skupín hnutia Hamas v októbri 2023 a následnej odvetnej ofenzívy izraelskej armády, a tiež strety medzi izraelskou armádou a hnutím Hizballáh v rokoch 2024 a 2025."Súčasná eskalácia aktov ozbrojeného násilia medzi Izraelom a Iránom v podobe leteckých útokov Izraela voči Iránu a iránskych odvetných útokov predstavuje vysoké riziko ohrozenia bezpečnosti občanov SR žijúcich v Izraeli. V najbližších dňoch sa dá tiež očakávať ďalšia eskalácia vojenských aktivít oboch krajín," píše sa v materiáli, ktorí označuje riziko pre občanov SR žijúcich v tejto oblasti za vysoké.Z materiálu tiež vyplýva, že vzhľadom na kapacitu dopravného lietadla C27J Spartan, ktorá je 45 osôb, môže evakuácia prebiehať dvoma spôsobmi. Závisí to od počtu evakuovaných. Prvou možnosťou je priamy let na Slovensko. Druhou možnosťou je evakuácia v dvoch fázach."V prvej fáze budú občania SR evakuovaní z Jordánska/Izraelu/Libanonu na Cyprus potrebným množstvom letov. V druhej fáze budú občania SR dopravení na územie SR. V rámci potvrdenia dobrého mena SR, plán pri oboch navrhovaných možnostiach evakuácie ráta v prípade potreby aj s poskytnutím prípadných voľných kapacít pre evakuáciu občanov iných krajín," ozrejmuje materiál. V rámci letu by mala byť dopravená aj humanitárna pomoc.