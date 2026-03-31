Utorok 31.3.2026
Meniny má Benjamín
31. marca 2026
DPOH projektom Otvorené javisko podporí nezávislé divadlá
Ako ďalej uvádza divadlo, projekt vzniká vďaka podpore z Programu rozvoja mestských kultúrnych organizácií pre rok 2026 od hlavného mesta Bratislava.
Bratislavské Divadlo P. O. Hviezdoslava (DPOH) pripravilo projekt Otvorené javisko na podporu nezávislých divadiel. Platforma pre umelcov nezávislej divadelnej a tanečnej scény sa stáva súčasťou dramaturgie divadla, poskytne priestor pre desať subjektov z nezriaďovanej divadelnej a tanečnej scény v Bratislave. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Lenka Leláková. Prvé hosťovanie v rámci platformy sa uskutoční v máji, ponúkne herecký koncert Táne Pauhofovej a Jany Oľhovej v projekte Petra Mazalána.
Ako ďalej uvádza divadlo, projekt vzniká vďaka podpore z Programu rozvoja mestských kultúrnych organizácií pre rok 2026 od hlavného mesta Bratislava. Otvoreným javiskom chce prispieť k stabilizácii nezávislej divadelnej scény v hlavnom meste. „A umožniť pokračovanie umeleckej činnosti tvorkýň a tvorcov, ktorí v roku 2026 nezískali potrebnú grantovú podporu z Fondu na podporu umenia,“ dodáva Leláková.
Projekt najbližšie predstaví dielo s názvom Schwanengesang D957/Labutia pieseň režiséra a operného speváka Mazalána, prvé hosťovanie sa uskutoční 21. mája. Mazalán pokračuje vo svojom tvorivom prístupe autorskej analýzy a interpretácie piesňových cyklov. „Dielo je koncertom, ktorý sa postupne premieňa na autentický príbeh ženy s onkologickou diagnózou,“ približuje DPOH.
Mazalán vo svojom diele reflektuje tabuizované ochorenie, neostáva však len pri osvete, prináša aj nádej. V diele skladateľa Franza Schuberta našiel analógiu v súčasnom svete, libreto doplnil textami dramatičky Jany Bodnárovej. V projekte sám aj účinkuje spolu s herečkami Pauhofovou a Oľhovou.
„V najbližšom období až do konca roka plánujeme v rámci projektu uvádzať na mesačnej báze predstavenia tvorivých tímov z nezávislej divadelnej scény a poskytnúť im technické a produkčné zázemie,“ hovorí k projektu Otvorené javisko umelecká riaditeľka DPOH Veronika Kolejáková. Umelcom z nezriaďovanej kultúrnej obce budú k dispozícii štyri typy priestorov - alternatívna scéna CO Kryt, javisko na Hlavnej scéne so zmenšenou kapacitou 120 miest, foyer a dve skúšobne.
Okrem Mazalána budú v DPOH so svojimi projektmi do konca roka hosťovať aj Divadlo Nude a Michal Belej, Adam Dragun, Petra Fornayová, Manuel Ronda a Tanečno, Veronika Malgot, Daniel Raček s Annou Sedláčkovou, Tomáš Danielis, Divadlo ŠEM či Odivo.
