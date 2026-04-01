Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
01. apríla 2026
Na podujatí o autizme môžete osobne stretnúť aj redaktorov z relácie A sme tu, moderátor Forgáč zdôraznil dôležitosť inklúzie – VIDEO
Deň povedomia o autizme s Modrou hliadkou 2026 sa uskutoční v priestoroch bratislavského obchodného centra Avion od 10:00 do 16:00. Na návštevníkov čaká 17 infostánkov s ľuďmi, ktorí sú odhodlaní pracovať na zlepšení života ľudí s autizmom a ich rodín. Podujatie nie je pritom určené len pre ľudí, ktorých sa téma autizmu týka, ale aj pre tých, ktorí sa s ním ešte nikdy nestretli a radi by sa dozvedeli viac.
Podujatie organizuje občianske združenie Modrá hliadka. Keďže sa bude konať v deň školského voľna, rozhodli sa ubrať z teórie a pridať viac príkladov z praxe. Tento rok síce nebudú prednášky, no za to sa vytvára viac priestoru pre prázdninujúce deti. Okrem infostánkov sú pripravené rôzne aktivity a atrakcie, ako napríklad simulátor autizmu vo virtuálnej realite, tombola, oddychová zóna či hracia zóna pre deti.
Stretnutie s redaktormi a tvorcami z relácie A sme tu
Na podujatí okrem mnohých vystavovateľov, občianskych združení a organizácií sa môžete osobne stretnúť aj s tvorcami a redaktormi na spektre z relácie TV JOJ A sme tu. V infostánku TV JOJ na vás bude čakať odborná garantka talkshow Janka Žitňanská, redaktorka Nikola Macejová a tiež moderátor Erik Forgáč. Návštevníci sa dozvedia zákulisné informácie z natáčania relácie a budú sa môcť porozprávať či odfotiť s tvárami televízie.
A sme tu je formát, v ktorom 27 redaktorov na spektre kladie otázky známym slovenským osobnostiam. Mnohých pritom prekvapuje ich úprimnosť a autenticita. Osobnosti odpovedajú na otázky, ktoré by sa nedovolil spýtať žiadny novinár. Mnohé pritom chytia za srdce či rozosmejú. O osobnostiach sa tak dozvedáme oveľa viac, než pri bežných rozhovoroch. Prvou hostkou relácie bola herečka Táňa Pauhofová.
"Veľa sme sa smiali, aj sme si poplakali a na konci tých intenzívnych troch hodín sme síce boli všetci unavení, ale myslím, že dosť šťastní," uviedla herečka po natáčaní.
Dôležitosť inklúzie
Moderátor talkshow A sme tu Erik Forgáč v rozhovore pre agentúru SITA zdôraznil dôležitosť inklúzie. Slovensko totiž podľa jeho slov ide v tejto téme skôr dozadu než dopredu. "Preto som vďačný za túto reláciu, pretože otvára tému inklúzie a spolupatričnosti. Každý z nás patrí do spoločnosti a môže byť jej plnohodnotnou súčasťou," dodal Forgáč.
Moderátor upozornil, že autizmus nie je choroba, ako sa mnohí domnievajú, ale špecifický spôsob bytia a myslenia. Mozog človeka s autizmom funguje inak, čo ovplyvňuje vnímanie, spracovanie podnetov a sociálnu komunikáciu.
Forgáč je presvedčený, že akonáhle sa dostane téma autizmu do skupiny ľudí, napríklad do školskej triedy, v ktorej je práve aj človek s autizmom, tak prvý, kto z toho získa najviac, nie je človek s autizmom, ale práve zvyšok skupiny.
"A to najmä v oblasti empatie, ktorú v dnešnej dobe potrebujeme ako soľ. Nikdy totiž nevieme, kedy aj my budeme potrebovať podporu od iných," dodal moderátor.
Najťažšie je nepochopenie
Redaktorka na spektre Nikola Macejová priznala, že najťažšie na tom je práve to nepochopenie, s ktorým sa ľudia s poruchou autistického spektra stretávajú. Zdôraznila však, že inakosť je obohacujúca. "Ľudia s autizmom prinášajú nové pohľady na svet," doplnila Nikola.
Redaktorka Alexandra Dyalee s Aspergerovým syndrómom podotkla, že ľudí na spektre je medzi nami oveľa viac, než si myslíme. "Ich silnou stránkou je napríklad schopnosť hlbokej koncentrácie. Problémom je skôr nastavenie spoločnosti než samotný autizmus," myslí si Alexandra.
Ľudia by podľa nej mali pochopiť, že autizmus nie je diagnóza, ktorej sa treba báť. "Sú to ľudia citliví, inteligentní, tvoriví, iní len vo forme, nie v podstate. Ich inakosť je v skutočnosti len iná cesta k tomu istému cieľu – byť pochopený a prijatý," uzavrela redaktorka.
>>> Celý rozhovor s moderátorom talkshow A sme tu Erikom Forgáčom
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Na podujatí o autizme môžete osobne stretnúť aj redaktorov z relácie A sme tu, moderátor Forgáč zdôraznil dôležitosť inklúzie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
ICONITO vydáva album 10 ro(c)kov na scéne - LIVE. Dvojka ho odvysiela už túto Veľkonočnú nedeľu!
