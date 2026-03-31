Utorok 31.3.2026
Meniny má Benjamín
31. marca 2026
Ministerka kultúry Šimkovičová odvolala riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice a Slovenského technického múzea v Košiciach
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) k dnešnému dňu (utorok 31. marca 2026) odvolala z funkcie riaditeľku Štátnej ...
31.3.2026 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) k dnešnému dňu (utorok 31. marca 2026) odvolala z funkcie riaditeľku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach Darinu Kožuchovú aj generálnu riaditeľku Slovenského technického múzea v Košiciach Zuzanu Šullovú. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková. Kožuchovú od 1. apríla 2026 nahradí nový riaditeľ knižnice Radoslav Maček, vedenia múzea sa v rovnaký deň ujme nový generálny riaditeľ Ján Pivovarník.
„Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyjadruje vďaku za doterajšie pôsobenie obom riaditeľom týchto kultúrnych inštitúcií a novým riaditeľom praje veľa pracovných úspechov na novej pozícii,” uzavrela Demková.
Zdroj: SITA.sk - Ministerka kultúry Šimkovičová odvolala riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice a Slovenského technického múzea v Košiciach © SITA Všetky práva vyhradené.
