|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Melánia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. júna 2026
Sommer, Acerbi a Darmian opúšťajú Inter Miláno
Tagy: Serie A
Úradujúci taliansky šampión prišiel o troch skúsených hráčov. Taliansky futbalový klub Inter Miláno oznámil odchod brankára Yanna Sommera, stopéra Francesca Acerbiho a pravého obrancu Mattea ...
Zdieľať
30.6.2026 (SITA.sk) - Úradujúci taliansky šampión prišiel o troch skúsených hráčov.
Taliansky futbalový klub Inter Miláno oznámil odchod brankára Yanna Sommera, stopéra Francesca Acerbiho a pravého obrancu Mattea Darmiana. Úradujúci šampión Serie A tak musí hľadať náhrady za týchto hráčov.
Bývalý brankár švajčiarskej reprezentácie Sommer prišiel do Interu v roku 2023 a získal s tímom dva majstrovské tituly, Taliansky pohár aj taliansky Superpohár, predstavil sa aj vo finále Ligy majstrov. Pravdepodobne uvoľní miesto pre Španiela Josepa Martíneza, ktorý v ostatnných sezónach pôsobil ako jeho náhradník.
"Sommer niesol zodpovednosť s pozoruhodným pokojom, čím dodával sebadôveru nielen obrancom, ale celému tímu. Jeho prítomnosť medzi tromi žrďami sa stala základom úspechu Interu, pričom jeho istota s loptou na nohách ho radila medzi kľúčových hráčov v taktickom vývoji hry tímu," uviedol Inter.
Acerbi prestúpil do Interu z Lazia Rím v roku 2022 a odchádza vo veku 38 rokov. Darmian prišiel do klubu z Parmy pred šiestimi rokmi pôvodne na hosťovanie a má 36 rokov.
Inter Miláno pod vedením trénera Christiana Chivua začne obhajobu Scudetta v druhej polovici augusta.
Zdroj: SITA.sk - Sommer, Acerbi a Darmian opúšťajú Inter Miláno © SITA Všetky práva vyhradené.
Taliansky futbalový klub Inter Miláno oznámil odchod brankára Yanna Sommera, stopéra Francesca Acerbiho a pravého obrancu Mattea Darmiana. Úradujúci šampión Serie A tak musí hľadať náhrady za týchto hráčov.
Bývalý brankár švajčiarskej reprezentácie Sommer prišiel do Interu v roku 2023 a získal s tímom dva majstrovské tituly, Taliansky pohár aj taliansky Superpohár, predstavil sa aj vo finále Ligy majstrov. Pravdepodobne uvoľní miesto pre Španiela Josepa Martíneza, ktorý v ostatnných sezónach pôsobil ako jeho náhradník.
"Sommer niesol zodpovednosť s pozoruhodným pokojom, čím dodával sebadôveru nielen obrancom, ale celému tímu. Jeho prítomnosť medzi tromi žrďami sa stala základom úspechu Interu, pričom jeho istota s loptou na nohách ho radila medzi kľúčových hráčov v taktickom vývoji hry tímu," uviedol Inter.
Acerbi prestúpil do Interu z Lazia Rím v roku 2022 a odchádza vo veku 38 rokov. Darmian prišiel do klubu z Parmy pred šiestimi rokmi pôvodne na hosťovanie a má 36 rokov.
Inter Miláno pod vedením trénera Christiana Chivua začne obhajobu Scudetta v druhej polovici augusta.
Zdroj: SITA.sk - Sommer, Acerbi a Darmian opúšťajú Inter Miláno © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Serie A
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
DR Kongo verí, že na šampionáte v Severnej Amerike môže proti Anglicku dosiahnuť senzáciu
DR Kongo verí, že na šampionáte v Severnej Amerike môže proti Anglicku dosiahnuť senzáciu
<< predchádzajúci článok
Ruskí aj bieloruskí korčuliari môžu štartovať na akciách ISU pod neutrálnym statusom
Ruskí aj bieloruskí korčuliari môžu štartovať na akciách ISU pod neutrálnym statusom