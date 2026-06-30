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 24hod.sk    Šport

30. júna 2026

Sommer, Acerbi a Darmian opúšťajú Inter Miláno


Tagy: Serie A

Úradujúci taliansky šampión prišiel o troch skúsených hráčov. Taliansky futbalový klub Inter Miláno oznámil odchod brankára Yanna Sommera, stopéra Francesca Acerbiho a pravého obrancu Mattea ...



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germany_soccer_champions_league_final_70418 scaled 1 676x450 30.6.2026 (SITA.sk) - Úradujúci taliansky šampión prišiel o troch skúsených hráčov.


Taliansky futbalový klub Inter Miláno oznámil odchod brankára Yanna Sommera, stopéra Francesca Acerbiho a pravého obrancu Mattea Darmiana. Úradujúci šampión Serie A tak musí hľadať náhrady za týchto hráčov.

Bývalý brankár švajčiarskej reprezentácie Sommer prišiel do Interu v roku 2023 a získal s tímom dva majstrovské tituly, Taliansky pohár aj taliansky Superpohár, predstavil sa aj vo finále Ligy majstrov. Pravdepodobne uvoľní miesto pre Španiela Josepa Martíneza, ktorý v ostatnných sezónach pôsobil ako jeho náhradník.

"Sommer niesol zodpovednosť s pozoruhodným pokojom, čím dodával sebadôveru nielen obrancom, ale celému tímu. Jeho prítomnosť medzi tromi žrďami sa stala základom úspechu Interu, pričom jeho istota s loptou na nohách ho radila medzi kľúčových hráčov v taktickom vývoji hry tímu," uviedol Inter.

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Acerbi prestúpil do Interu z Lazia Rím v roku 2022 a odchádza vo veku 38 rokov. Darmian prišiel do klubu z Parmy pred šiestimi rokmi pôvodne na hosťovanie a má 36 rokov.

Inter Miláno pod vedením trénera Christiana Chivua začne obhajobu Scudetta v druhej polovici augusta.

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Zdroj: SITA.sk - Sommer, Acerbi a Darmian opúšťajú Inter Miláno © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Serie A
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