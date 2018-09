Érsek: Do údržby vlakov išlo v prvom polroku 18 miliónov eur

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd). Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Bratislava 13. septembra (TASR) - Do údržby vlakov sa podľa ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) investujú nemalé finančné prostriedky. V 1. polroku 2018 to bolo podľa jeho slov 18 miliónov eur. Pritom v minulom roku bol objem týchto financií vo výške 15,2 milióna eur a v roku 2016 to bolo len 12,3 milióna eur.zhodnotil šéf rezortu dopravy v parlamente v rámci pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok. Dodal však, že ide o vozidlá, ktoré majú vek od 30 do 40 rokov. Je ťažšie zabezpečiť pre ne náhradné diely a takisto opravárenské dielne majú svoje limitované kapacity.Érsek takto reagoval na otázku opozičného poslanca OĽaNO Jána Marosza, ktorého zaujímalo, aké opatrenia prijalo ministerstvo v súvislosti s opakujúcimi sa poruchami rušňov a infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Podľa poslanca majú negatívny vplyv na čas a pohodlie cestovania ľudí.konštatoval Érsek.Investuje sa však podľa jeho slov aj do obnovy parku rušňov a vozňov. Spomenul napríklad, že do portfólia rušňov pribudlo v minulom roku 10 nových rušňov Vectron, ktoré boli prenajaté na 10 rokov.Zároveň pokračujú podľa šéfa rezortu dopravy verejné obstarávania na nákup nových elektrických či dieselových jednotiek, ktoré sú financované z európskych prostriedkov. "Konkrétne je v súčasnej dobe v procese obstarávania 21 kusov diesel-motorových jednotiek, ktoré majú byť dodané do roku 2021 a 25 elektrických jednotiek s dobou dodania do roku 2022," priblížil minister.Tieto jednotky podľa jeho slov postupne nahradia staré vozne a rušne, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke.pripustil Érsek. V rámci možností a údržbárskych kapacít sa však rezort snaží podľa jeho slov zabezpečiť maximálnu prevádzkyschopnosť vozidiel tak, aby mimoriadností v prevádzke pre poruchy rušňov alebo vozňov bolo čo najmenej.Čo sa týka železničnej infraštruktúry, aj na nej sa podľa Érseka prejavujú desiatky rokov finančnej poddimenzovanosti na údržbe. V rokoch 2015 až 2017 však ŽSR dostali kapitálový transfer na údržbu a opravy infraštruktúry vo výške 250 miliónov eur, v roku 2018 sa ho podľa ministra podarilo zvýšiť na 270 miliónov eur.Nad rámec týchto transferov ale ŽSR potrebujú podľa šéfa rezortu dopravy minimálne dodatočných približne 200 miliónov eur, aby dokázali v prijateľnom rozsahu aspoň sčasti dohnať zameškanú údržbu.uviedol Érsek. Premietlo sa to podľa neho už aj do požiadaviek pre rozpočet na rok 2019.zhodnotil Érsek. Narážal tým na minulotýždňovú nehodu, keď bola pre pád trakčného vedenia prerušená vlaková doprava v Bratislave a okolí. Ľudia sa sťažovali na veľké meškania vlakov i na tmu vo vozňoch, ktoré ostali stáť na trati.zdôraznil Érsek.Poslanec Marosz ho vyzval, aby "Podľa neho sa nemôže v 21. storočí stať, že ľudiav poli vo vlaku bez funkčných záchodov, elektriny a informácií. V reakcii na to minister avizoval, že v piatok 14. septembra sa dopoludnia stretne s generálnymi riaditeľmi ŽSR aj ZSSK. Očakáva od nich, že budú pri takýchto nepredvídateľných situáciách lepšie pripravení.