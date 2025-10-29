|
Streda 29.10.2025
Meniny má Klára
Denník - Správy
29. októbra 2025
Dramaturgička Alžbeta Lukáčová skončila v Štátnej opere, výpoveď dostala po 22 rokoch – FOTO
V Štátnej opere skončila ako dramaturgička Alžbeta Lukáčová, dostala výpoveď. Informovala o tom na sociálnej sieti. V Štátnej opere v Banskej Bystrici pracovala takmer 22 ...
29.10.2025 (SITA.sk) - V Štátnej opere skončila ako dramaturgička Alžbeta Lukáčová, dostala výpoveď. Informovala o tom na sociálnej sieti. V Štátnej opere v Banskej Bystrici pracovala takmer 22 rokov.
"Je mi smutno, lebo to nie je moje rozhodnutie. Ale chcem sa poďakovať a trochu aj zaspomínať. Dovoľte mi preto krátky pohľad späť," uviedla s tým, že do divadla nastúpila ako čerstvá absolventka štúdia hudobnej vedy, keď uspela v konkurze na pozíciu dramaturgičky.
V divadle podľa vlastných slov dospela, nadobudla odborné sebavedomie, veľa sa naučila o kumšte aj o tom, ako veci majú aj nemajú fungovať. Nedávna premiéra opery Figarova svadba bola 83. inscenáciou, na ktorej pracovala a bola aj jej poslednou.
"Prežila som v divadle všelijaké krízy, neraz som mala pachuť a často som bola demotivovaná – napokon pre tento štát kultúra nikdy nebola niečím, na čo by dbal. Tieto pocity mi ale vždy vynahradila premiéra, počas ktorej ľudia ťahali za jeden povraz a neraz som mala pocit, že sa nám podarilo vytvoriť naozaj kvalitné umenie. Cítila som spolupatričnosť so skvelým ansámblom ľudí, ktorí robia operu, lebo nemôžu inak. Ten oheň v túžbe vytvárať niečo krásne v divadle horel vždy. Napriek krízam," uviedla.
"Prešla som všetkými, no dočasnú krízu v podobe Ministerstva kultúry a Lukáša Machalu som prekonať nedokázala. Odchádzam teda. So štátnou operou sa lúčim s pocitom, že som sa snažila o to byť užitočná a odvádzať dobrú prácu. Prepáčte ten sentiment, ale kedy, keď nie teraz?" dodala.
Na záver, v kontexte výročia vzniku Československej republiky založenej na hodnotách demokracie, podotkla, že podľa jej názoru žijeme dobu, keď by sme sa mali k myšlienkam slobody, pravdy a spravodlivosti vracať. "A každý by mal popremýšľať, kde chce v zápase o ne stáť," uzavrela.
K výpovedi rešpektovanej opernej dramaturgičky a etnomuzikologičky sa vyjadril aj bývalý riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička. "Alžbeta pracovala 22 rokov ako dramaturgička v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Dnes dostala výpoveď. Prečo? Lebo Lukáš Machala si to želal a riaditeľ Štátnej opery jeho želaniu vyhovel," tvrdí vo svojom statuse.
Následne pripomenul informácie o tom, že rezort kultúry mal v rámci konsolidačných opatrení požadovať zoznamy mien desiatich percent zamestnancov, ktorých vyhodia.
"Analýzu dopadov takéhoto masakra nikto nerieši. Tam vo svojej pevnosti, obklopený lojálnym služobníctvom, označil Alžbetu (Machala) za neprijateľnú a prikázal riaditeľovi Štátnej opery, aby ju okamžite vyhodil. Prečo si želal Machala jej koniec? Prečo v čase, kedy Ministerstvo kultúry oznámilo 10 % redukciu rezortných zamestnancov ukazuje Machala prstom na konkrétneho človeka? Pretože Alžbeta dlhodobo verejne kritizovala aktuálne vedenie Ministerstva kultúry. Nie počas výkonu jej práce. Robila tak vo svojom voľnom čase, kedy pomáhala organizovať protesty, alebo komunikovala kriticky na sociálnych sieťach," myslí si Drlička.
Je tiež toho názoru, že v slušnej krajine by riaditeľ odmietol prepustiť rešpektovanú odborníčku len aby niekomu vyhovel, položil by funkciu a informoval by médiá o bezprecedentnom agresívnom zásahu štátnej moci do jeho právomocí.
"Na druhý deň by prezident krajiny, narodený v mestečku kde je páchaná krivda, zastavil toto besnenie, aplikoval by ústavné právo slobody slova a dal veci do poriadku. Alžbeta by sa vrátila do práce a Machala na úrad práce. Slovensko však prestáva byť slušnou krajinou. A Alžbeta sa do práce nevráti. Pretože prezidentovi je to úplne jedno. Pretože riaditeľ chce ostať riaditeľom. Pretože zamestnanci sú paralyzovaní strachom. Pretože Machala môže všetko. Všetko čo mu dovolíme," uzavrel.
Denník Sme nedávno priniesol informáciu, podľa ktorej vedenie jednotlivých organizácií v rezorte dostalo z ministerstva e-mail s pokynom na vykonanie konsolidačného opatrenia, v rámci ktorého by podľa pokynov rezortu financií malo byť zredukovaných 10 percent pracovných miest v rezorte kultúry.
Vedenie organizácií tiež malo podľa periodika odoslať na ministerstvo zoznam dotknutých pozícií aj zamestnancov, následne mali spoločne konzultovať dopady. Sme upozornilo, že mnohé z týchto organizácií dlhodobo trpia personálnym podstavom.
Lukáčová sa podľa dostupných informácií v minulosti opakovane kriticky vyjadrovala na adresu vedenia ministerstva kultúry, participovala tiež na organizovaní folklórnych protestov pred sídlom rezortu.
Zdroj: SITA.sk - Dramaturgička Alžbeta Lukáčová skončila v Štátnej opere, výpoveď dostala po 22 rokoch – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
