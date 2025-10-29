|
Streda 29.10.2025
Denník - Správy
29. októbra 2025
Video: Skupina Para zverejnila novú skladbu Prepojení
O jej emotívny videoklip sa postaral režisér a dvorný fotograf skupiny Viktor Cicko.
Skupina Para zverejnila novú skladbu Prepojení. Novinka sa zrodila z prirodzenej túžby spájať - spájať ľudí v čase, v ktorom sa svet zdá byť každým novým dňom viac a viac roztrieštený. O jej emotívny videoklip sa postaral režisér a dvorný fotograf skupiny Viktor Cicko. 24hod.sk informoval PR manažér Marek Kučera.
Pieseň Prepojení, ktorú mohli fanúšikovia skupiny počuť v akustickej podobe už počas jarného turné, teraz prichádza v štúdiovej verzii. Hudobný základ skladby vznikol spontánne - niekoľkými akordami, ktoré frontman Bad Karma Boy Juraj Marikovič poslal Matúšovi Vallovi začiatkom roka. Ten k nim o pár dní pridal melódiu spevu a napísal text.
„Vedeli sme, že chceme pesničku, ktorá bude o dôležitej téme - o komunitách a o tom, aké podstatné je byť navzájom prepojení s ľuďmi vôkol nás, s ktorými zdieľame rovnaké hodnoty. Chceli sme jednoducho nahrať skladbu, ktorá bude v sebe niesť určitú nádej,“ priblížil vznik piesne Vallo.
„Napriek tomu, že svet je rozdelený a polarizácia silnie, nikdy netreba rezignovať a prestať sa zaujímať o ľudí vôkol nás. Bohatí a silní sme práve vďaka vzťahom a putám, ktoré vytvárame a ktoré nás zároveň aj chránia. Vďaka týmto medziľudským komunitám sa totiž aj tiché vety môžu stať silným hlasom,“ zhodujú sa členovia Pary.
Dôležitým momentom piesne i emotívneho videoklipu, ktorý vznikol pod režisérskou taktovkou Viktora Cicka, je detský spevácky zbor základnej školy Za kasárňou. Zábery na detské tváre v spojitosti s ich hlasmi ešte viac podčiarkujú dôležitý odkaz skladby. Na výslednom zvuku a štruktúre piesne sa výrazne podpísal bývalý člen Pary, Juraj Medveď Marikovič, ktorý skladbu s Matúšom Vallom nielen produkoval, ale spoločne s Matúšom a Janou Kirschner je aj jej spoluautorom. Finálny mix a mastering vytvoril Marek Šurin.
Nová pieseň Prepojení zaznie aj na jesenných narodeninových koncertoch Pary, na ktorých skupina oslávi 30 rokov svojej existencie. Fanúšikovia sa môžu tešiť na vystúpenia v Košiciach (14. 11.), Žiline (16. 11.), Ostrave (20. 11.), Prahe (21. 11.) a Bratislave (29. 11.), kde spolu s kapelou vystúpia aj viacerí hostia - jedným z nich bude aj DJ Viktor Hazard. Pre svojich najvernejších pripravila Para po bratislavskom koncerte aj špeciálnu afterparty.
Prepojení videoklip:
