 24hod.sk    Počítače

28. októbra 2025

Elon Musk založil konkurenciu Wikipédie, ktorú podľa neho kontrolujú krajne ľavicoví aktivisti


Spoločnosť Elona Muska xAI odštartovala webovú stránku s názvom Grokipedia, aby konkurovala online encyklopédii Wikipédia, ktorú on a ďalší ...



aptopix_charlie_kirk_memorial_26860 676x452 28.10.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Elona Muska xAI odštartovala webovú stránku s názvom Grokipedia, aby konkurovala online encyklopédii Wikipédia, ktorú on a ďalší predstavitelia americkej pravice obviňujú z ideologickej zaujatosti.


Musk a americká Republikánska strana často kritizujú Wikipédiu a obviňujú ju zo zaujatosti voči pravicovým myšlienkam. Obsah Grokipedie generuje umelá inteligencia a generatívny asistent AI Grok.

Vlani Musk obvinil Wikipédiu z toho, že ju „kontrolujú krajne ľavicoví aktivisti“. Wikipédia, ktorá vznikla vytvorená v roku 2001, je encyklopédia spravovaná dobrovoľníkmi a je prevažne financovaná z darov.

Niekoľko pravicových predstaviteľov privítalo spustenie Grokipedie. Napríklad ruský krajne pravicový ideológ Alexander Dugin označil článok o ňom za „neutrálny, objektívny a presný“, zatiaľ čo stránka Wikipédie je podľa neho „úplne zaujatá a hanlivá“.


Zdroj: SITA.sk - Elon Musk založil konkurenciu Wikipédie, ktorú podľa neho kontrolujú krajne ľavicoví aktivisti © SITA Všetky práva vyhradené.

