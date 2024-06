Drámu na ME vo futbale v A-skupine rozuzlili až góly v nadstavenom čase. Tešili sa Nemci a Maďari až na smoliara Vargu

Nemci prevýšili Švajčiarov

24.6.2024 (SITA.sk) - Záverečné dva duely v A-skupine na ME vo futbale v Nemecku mali dramatický náboj a nasadenie všetkých tímov až do samého konca. V oboch zápasoch rozhodli o konečnej podobe výsledku až góly v nadstavenom čase.Nemci remizovali so Švajčiarmi 1:1 (0:1) a zabezpečili si prvé miesto v skupine a výhodnejšiu pozíciu pred osemfinále. Z druhého miesta postúpili Švajčiari a na treťom skončili Maďari, ktorí po triumfe 1:0 (0:0) nad Škótmi budú čakať, či sa dodatočne prebojujú medzi šestnástku najlepších.Očakávané finále A-skupiny sa hralo vo Frankfurte, kde Švajčiari viedli od 28. min po zásahu Dana Ndoyeho. Nemci mali pred vyše 46-tisíc divákmi v Deutsche Bank Parku hernú aj streleckú prevahu, ale vyzeralo to, že odídu strelecky naprázdno a víťazmi skupiny sa stanú Švajčiari.Prišla však druhá minúta nadstaveného času, keď na center Davida Rauma z ľavej strany vyskočili až traja nemeckí hráči a jeden z nich - Niclas Füllkrug - ju hlavou zatočil za chrbát bezmocného Yanna Sommera . Nemci prevýšili Švajčiarov v streleckých pokusoch 18:4, ale len trikrát vystrelili na bránku. Tretia strela však bola v 92. min gólová.Zverenci trénera Juliana Nagelsmanna si udržali neporazenosť a počkajú si na svojho súpera v osemfinále. Bude ním niekto zo štvorice Anglicko, Dánsko, Slovinsko, Srbsko."Riskovali sme a mohli sme aj inkasovať druhý gól. Kto však neriskuje, nedá si šancu na to, aby niečo dosiahol," komentoval Nagelsmann."Boli sme veľmi dobrí. Nemecká oslava vyrovnávajúceho gólu hovorí za všetko," prehodil švajčiarsky kapitán Granit Xhaka , vyhlásený za muža zápasu.Ešte väčšiu drámu so šťastným koncom pripravili svojím fanúšikom Maďari. V zápase kto z koho hrali v Stuttgarte proti Škótom a bolo jasné, že víťaz si zachová šancu na osemfinále a zdolaný pôjde domov ako posledný tím A-skupiny.Až do desiatej minúty nadstaveného času bol bezgólový stav 0:0, ktorý nič neriešil ani pre jedného z aktérov. Potom však Kevin Csoboth, ktorý sa dostal na trávnik až v 86. min, premenil prihrávku Rolanda Sallaia na víťazný gól Maďarska. Zverenci trénera Marca Rossiho s 3 bodmi na konte zostali na "čakačke" v súvislosti s postupom do osemfinále."Do poslednej chvíle som veril, že príde naša gólová akcia. Najmä v posledných 15 minútach sme mali šance na skórovanie. To, že gól prišiel v úplne poslednej minúte, je čistá krása futbalu. Všetci sme veľmi šťastní," uviedol maďarský brankár Péter Gulácsi na webe Európskej futbalovej únie Zápas zatienilo vážne zranenie maďarského útočníka Barnabása Vargu v polovici druhého polčasu. Maďari zahrávali štandardnú situáciu, po ktorej brankár Škótska Angus Gunn trafil lakťom do hlavy práve Vargu.Ten zostal takmer nehybne ležať na zemi, hoci bol pri vedomí, a nasledovalo niekoľkominútové ošetrenie. Po prevoze do nemocnice zistili, že 29-ročný útočník Ferencvárosu má zlomené kostičky na tvári a zrejme bude potrebovať operáciu. Jeho pokračovanie na turnaji je vylúčené."Bol to hrozný moment vidieť Barnabása takého,“ povedal maďarský stredopoliar Roland Sallai.„Našťastie je už v oveľa lepšom stave... Držíme mu prsty, aby sa rýchlo vrátil medzi nás," doplnil.Hrdí Škóti opúšťajú ME 2024 so ziskom jedného bodu po remíze 1:1 so Švajčiarmi, ale ani proti Maďarom neboli ďaleko od víťazstva. Hráčom ani ich trénerovi Stevovi Clarkovi sa nepáčila najmä situácia, keď po zákroku Williho Orbána na Stuarta Armstronga sa nepískal pokutový kop. Argentínsky rozhodca Facundo Tello nechal pokračovať v hre."Bola to stopercentná penalta. Niekto mi to bude musieť vysvetliť, prečo sa nepískal faul. Toto bol zápas o jednom góle a ten mohol zmeniť jeho smerovanie. Mám na jazyku aj iné slová, ale nepoužijem ich," uviedol Steve Clarke.