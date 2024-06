Pred ôsmimi rokmi Leo Sauer fandil Slovákom počas ME s rodičmi, teraz už mamu s otcom nechal samých na tribúne

Vstupenky kúpil aj na syna

24.6.2024 (SITA.sk) - Jeden z najpútavejších slovenských príbehov na majstrovstvách Európy vo futbale píše najmladší člen výpravy Leon Sauer. Záverečný turnaj ME pred ôsmimi rokmi sledovali na tribúne spoločne s rodičmi.Futbalová rodinka počas turnaja precestovala v karavane celé Francúzsko, organizátorskú krajinu vtedajšieho Eura. Lenže časy sa zmenili.V piatok zápas Slovensko - Ukrajina (1:2) v Düsseldorfe už z tribúny sledovali len rodičia útočníka Feyenoordu Rotterdam . Ich 18-ročný syn sa už nachádzal priamo na lavičke slovenského tímu a neskôr aj na ihrisku. Keď otec Július Sauer kupoval vstupenky na podujatie v Nemecku, netušil, že tam uvidí aj vlastného syna."Niekedy sa tomu ťažko verí. Ja som si ako verný fanúšik, netušiac, že Leo obdrží reprezentačnú pozvánku, kúpil vstupenky na všetky slovenské zápasy už v decembri. A vlastne som si ich kúpil aj na syna," povedal Július Sauer podľa webu TVnoviny.sk.Jeho syn sa proti Ukrajine dostal na trávnik v 86. minúte, keď vystriedal strelca gólu Ivana Schranza "Tajne som dúfal, že dostane nejakú minútku. Vzrušujúce čakanie, manželka mi vravela, že jej pulz vyskočil tak na 200. Ja som bol, priznám sa, o niečo pokojnejší. Keď napokon nastúpil, bol to nádherný pocit. Sme šťastní, že mu tréner dôveroval a doprial mu premiéru v takom náročnom zápase. Mal som sen, že príde na ihrisko a gólom rozhodne. To nesplnil, takže musí ešte trochu popracovať," doplnil s dávkou zveličenia J. Sauer.Po debute v Lige majstrov šiel Leo Sauer spať o druhej ráno a o siedmej už vstával na skúšku z angličtiny. Na nomináciu trénera Francesca Calzonu reagoval slovami "fajn, pekné". Podľa otca sa mladší z jeho futbalových synov (Mário je o dva roky starší) vie ovládať a držať sa pri zemi aj bez rodičovskej kontroly."Má takú povahu. Nerieši sociálne siete, dokáže kontrolovať emócie a vo veľkom futbale mu to obrovsky pomáha. Mnohí skauti, či agenti-kolegovia, s ktorými sa stretávam, obdivujú a vyzdvihujú ako kľúčové práve jeho sústredenosť a pokoj," vyzdvihol otec na svojom synovi.Na otázku, aké to je vychovávať možno najväčší talent slovenského futbalu, Sauer starší pre TVnoviny.sk doplnil: "Nie sme úplne normálna rodina. Leo s Máriom odišli v jedenástich respektíve v trinástich z domu, vídali sme ich raz alebo dvakrát za týždeň, aj to len po zápasoch. Nikdy som si to neuvedomoval, lebo som plnil ako ich, tak aj moje sny, ale teraz, neskôr, som začal premýšľať, že nám vlastne veľa vecí, napríklad spoločne strávené výlety, aké zažívajú bežné rodiny, uniklo. Naša výchova už prebieha skôr po telefóne, ako sa chlapci majú, či sú zdraví, či všetko funguje. Iba sa snažíme, ak je taká možnosť, tráviť s nimi čo najviac času, lebo ho veľa nemáme. No možno práve momenty, ktoré zažívame dnes, sú pre nás pekná odmena."