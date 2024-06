Postupová kalkulačka: Slováci môžu skončiť v E-skupine prví aj poslední. Ako si zabezpečia osemfinále ME vo futbale 2024?

Slováci môžu byť aj víťazom skupiny

Ukrajina musí vyhrať nad Belgickom





Tabuľka E-skupiny po 2. kole:

1. Rumunsko 2 1 0 1 3:2 3

2. Belgicko 2 1 0 1 2:1 3

3. Slovensko 2 1 0 1 2:2 3

4. Ukrajina 2 1 0 1 2:4 3





Výhoda Slovenska

24.6.2024 (SITA.sk) - V základnej E-skupine ME 2024 v Nemecku , ktorej súčasťou sú aj slovenskí futbaloví reprezentanti , nastala unikátna situácia, ktorú história kontinentálneho šampionátu nikdy predtým nezažila.Okrem Slovenska majú aj ďalšie tri tímy v skupine zhodne na konte 3 body. Týka sa to Belgicka, Ukrajiny i Rumunska. O prieniku do osemfinále tak budú rozhodovať stredajšie súboje.Slovensko nastúpi o 18.00 vo Frankfurte proti Rumunsku, v rovnakom čase sa stretnú v Stuttgarte Belgičania a Ukrajinci. Pri rovnosti bodov o postavení tímov v tabuľke rozhoduje v prvom rade vzájomný zápas, skóre sa posudzuje až následne.Poďme sa teda pozrieť na súbor permutácií, ktoré môžu v „éčku“ v záverečný hrací deň nastať.skončí na prvej alebo druhej postupovej priečke v prípade, ak zdolá Rumunsko. Ak zverenci Francesca Calzonu remizujú, skončia na treťom mieste. Ak Slováci nad Rumunskom vyhrajú a Ukrajina nezvíťazí s Belgickom, budú futbalisti spod Tatier víťazom skupiny. Do úvahy prichádza aj zahatanie akejkoľvek cesty do osemfinále, to platí v prípade prehry s Rumunskom a „neprehry“ Belgicka s Ukrajinou.postúpi vďaka pozitívnemu skóre z prvej alebo druhej priečky, ak neprehrá so Slovenskom. V prípade výhry nad Slovenskom a bodovej straty Begličanov s Ukrajinou, bude víťazom skupiny. Rumuni vyhrajú skupinu aj v prípade, že sa oba stredajšie zápasy skončia remízou. Národnému tímu z Balkánu hrozí aj konečné štvrté nepostupové miesto, a to ak prehrá so Slovákmi a Ukrajina zaboduje s Belgičanmi.získa miestenku do osemfinále, ak neprehrá s Ukrajinou. Belgičania pôjdu do vyraďovacej fázy, ak vyhrajú a Slováci zároveň nezdolajú Rumunov alebo ak obe stredajšie bitky skončia remízou a Belgicko strelí viac gólov ako Rumunsko. Belgičania na turnaji skončia, ak prehrajú a Rumuni uhrajú proti Slovákom aspoň bod.si zabezpečí účasť v osemfinále, ak vyhrá nad Belgickom. Dokonca môže skončiť aj prvá, a to v prípade zisku troch bodov a bodovej straty v podaní Rumunov. Ukrajina skončí na tretej priečke ak remizuje a duel Slovensko vs. Rumunsko sa neskončí takisto remízou. Ukrajinci môžu obsadiť štvrté miesto v prípade prehry a zisku bodu v podaní Slovákov, ale tiež v situácii, ak by oba zápasy skončili remízou.Pripomíname, že medzi šestnásť najlepších tímov postúpia aj štyri najlepšie tímy z tretích miest. Tam je situácia ešte menej prehľadná.Výhodou Slovenska môže byť skutočnosť, že duel s Rumunskom absolvuje v posledný hrací deň skupinovej fázy a čiastočne bude vidieť, ako sú na tom iné „tretie“ tímy.Šanca na to, že by Slováci mali istotu postupu pri istej matematickej súhre ešte pred začiatkom stredajšieho duelu s Rumunskom neexistuje, znemožnila ju sobotňajšia výhra Belgicka nad Rumunmi.