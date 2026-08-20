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Dreame uvádza inovácie pre rýchle a dôkladné čistenie podláh
Starostlivosť o tvrdé podlahy v domácnosti sa v posledných rokoch výrazne posúva od fyzicky náročných činností k plne automatizovaným alebo odľahčeným riešeniam. Dôraz sa kladie najmä na úsporu ...
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20.8.2026 (SITA.sk) - Starostlivosť o tvrdé podlahy v domácnosti sa v posledných rokoch výrazne posúva od fyzicky náročných činností k plne automatizovaným alebo odľahčeným riešeniam.
Dôraz sa kladie najmä na úsporu času, minimálnu spotrebu vody a hygienickú nezávadnosť bez nutnosti používať agresívnu chémiu. Značka Dreame na tento vývoj reaguje uvedením dvoch technologicky odlišných zariadení, ktoré riešia každodennú údržbu povrchov z dvoch rôznych uhlov.
Prvým smerom je maximálna ľahkosť a bezprostredná pripravenosť na použitie, čo reprezentuje prenosný elektrický mop Dreame Mira Mop 10. Konštrukcia s hmotnosťou iba 1,7 kg spája tri úrovne prietoku vody vrátane režimu samostatného suchého satia. Zásadným technickým prvkom je systém oddelených nádrží, ktorý zabezpečuje, že na plochu prúdi neustále čerstvá voda, zatiaľ čo znečistená tekutina sa zhromažďuje oddelene. V prednej časti prístroja sa navyše zachytávajú voľné vlasy a zvieracia srsť, vďaka čomu sa nečistoty neroznášajú ďalej po miestnosti. S batériovou výdržou až 160 minút, USB-C nabíjaním a mimoriadne nízkou spotrebou 160 ml vody na 90 m² predstavuje tento model úspornú voľbu pre rýchly denný servis. Opakovane prateľné podložky navyše šetria životné prostredie.
Druhú kategóriu tvoria komplexné systémy navrhnuté na odstraňovanie odolnejších nečistôt a mastnoty v jedinom kroku. Tyčový čistič Dreame H15 Pro Heat spája vysávanie mokrých aj suchých nečistôt s umývaním horúcou vodou s teplotou 85 °C pri sacom výkone 22 000 Pa. Integrovaný RGB snímač automaticky prispôsobuje dávkovanie vody a výkon podľa miery znečistenia povrchu. Flexibilná konštrukcia umožňuje sklopenie rukoväte naplocho až do 180° s podporou pomocného kolieska GlideWheel™, zatiaľ čo bočné krytie GapFree™ zaisťuje čistenie tesne pri lištách. Samotná údržba prístroja prebieha v dokovacej stanici, kde sa čistiaci valček preperie vodou s teplotou 100 °C a následne vysuší 90 °C horúcim vzduchom, čomu sekunduje škrabka TangleCut™ brániaca namotávaniu vlasov.
Výber závisí najmä od charakteru vašej domácnosti a typu nečistôt, s ktorými sa denne stretávate.
Dreame Mira Mop 10 je ideálnou voľbou pre každého, kto hľadá mimoriadne ľahký (1,7 kg) a tichý prístroj na rýchle vytieranie podláh. Vďaka efektívnemu zachytávaniu srsti v prednej časti a nízkej spotrebe vody (160 ml na 90 m²) výborne poslúži majiteľom zvierat aj pri citlivých drevených podlahách.
Naopak v rušnejších domácnostiach, kde sa pravidelne varí a dlážka čelí mastnote, uplatníte Dreame H15 Pro Heat. Umývanie 85 °C horúcou vodou rozpúšťa aj zaschnuté škrvrny bez drhnutia, zatiaľ čo bezúdržbová stanica sa sama postará o vypranie valčeka 100 °C vodou aj jeho následné vysušenie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dreame uvádza inovácie pre rýchle a dôkladné čistenie podláh © SITA Všetky práva vyhradené.
Dôraz sa kladie najmä na úsporu času, minimálnu spotrebu vody a hygienickú nezávadnosť bez nutnosti používať agresívnu chémiu. Značka Dreame na tento vývoj reaguje uvedením dvoch technologicky odlišných zariadení, ktoré riešia každodennú údržbu povrchov z dvoch rôznych uhlov.
Tichý a úsporný spoločník na každodenné nečistoty
Prvým smerom je maximálna ľahkosť a bezprostredná pripravenosť na použitie, čo reprezentuje prenosný elektrický mop Dreame Mira Mop 10. Konštrukcia s hmotnosťou iba 1,7 kg spája tri úrovne prietoku vody vrátane režimu samostatného suchého satia. Zásadným technickým prvkom je systém oddelených nádrží, ktorý zabezpečuje, že na plochu prúdi neustále čerstvá voda, zatiaľ čo znečistená tekutina sa zhromažďuje oddelene. V prednej časti prístroja sa navyše zachytávajú voľné vlasy a zvieracia srsť, vďaka čomu sa nečistoty neroznášajú ďalej po miestnosti. S batériovou výdržou až 160 minút, USB-C nabíjaním a mimoriadne nízkou spotrebou 160 ml vody na 90 m² predstavuje tento model úspornú voľbu pre rýchly denný servis. Opakovane prateľné podložky navyše šetria životné prostredie.
Sila horúcej vody na mastnotu s automatickou údržbou
Druhú kategóriu tvoria komplexné systémy navrhnuté na odstraňovanie odolnejších nečistôt a mastnoty v jedinom kroku. Tyčový čistič Dreame H15 Pro Heat spája vysávanie mokrých aj suchých nečistôt s umývaním horúcou vodou s teplotou 85 °C pri sacom výkone 22 000 Pa. Integrovaný RGB snímač automaticky prispôsobuje dávkovanie vody a výkon podľa miery znečistenia povrchu. Flexibilná konštrukcia umožňuje sklopenie rukoväte naplocho až do 180° s podporou pomocného kolieska GlideWheel™, zatiaľ čo bočné krytie GapFree™ zaisťuje čistenie tesne pri lištách. Samotná údržba prístroja prebieha v dokovacej stanici, kde sa čistiaci valček preperie vodou s teplotou 100 °C a následne vysuší 90 °C horúcim vzduchom, čomu sekunduje škrabka TangleCut™ brániaca namotávaniu vlasov.
Podľa čoho si vybrať?
Výber závisí najmä od charakteru vašej domácnosti a typu nečistôt, s ktorými sa denne stretávate.
Dreame Mira Mop 10 je ideálnou voľbou pre každého, kto hľadá mimoriadne ľahký (1,7 kg) a tichý prístroj na rýchle vytieranie podláh. Vďaka efektívnemu zachytávaniu srsti v prednej časti a nízkej spotrebe vody (160 ml na 90 m²) výborne poslúži majiteľom zvierat aj pri citlivých drevených podlahách.
Naopak v rušnejších domácnostiach, kde sa pravidelne varí a dlážka čelí mastnote, uplatníte Dreame H15 Pro Heat. Umývanie 85 °C horúcou vodou rozpúšťa aj zaschnuté škrvrny bez drhnutia, zatiaľ čo bezúdržbová stanica sa sama postará o vypranie valčeka 100 °C vodou aj jeho následné vysušenie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dreame uvádza inovácie pre rýchle a dôkladné čistenie podláh © SITA Všetky práva vyhradené.
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