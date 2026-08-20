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20. augusta 2026

Zakladateľ developerského giganta Evergrande dostal doživotie, firma zaplatí miliardovú pokutu


Tagy: Čínska ekonomika Čínska vláda Developer

Kedysi jeden z najbohatších Číňanov Sü Ťia-jin čelil obvineniam z rozsiahlych finančných podvodov.  V Číne vo ...



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china_economy_plenum_71506 676x451 20.8.2026 (SITA.sk) - Kedysi jeden z najbohatších Číňanov Sü Ťia-jin čelil obvineniam z rozsiahlych finančných podvodov. 

V Číne vo štvrtok odsúdili zakladateľa skrachovaného developerského giganta Evergrande Sü Ťia-jina na doživotie za rozsiahle finančné podvody.


Spoločnosti Evergrande Group a jej realitnej divízii zároveň uložil pokutu v celkovej výške 15,82 miliardy jüanov, čo predstavuje približne 2,4 miliardy dolárov.



Sü sa priznal


Súd v meste Šen-čen uviedol, že Sü v rokoch 2016 až 2021 spolu s vedením spoločnosti „porušoval vnútroštátne zákony rozsiahlymi finančnými podvodmi“ s cieľom nadhodnocovať majetok a zatajiť záväzky. Sü sa v apríli priznal k obvineniam, medzi ktorými bola aj sprenevera a úplatkárstvo.


„Sü Ťia-jin bol odsúdený za viacero trestných činov a dostal doživotný trest,“ uviedol súd. Zároveň prišiel o politické práva a celý jeho osobný majetok bol skonfiškovaný.



Jeden z najbohatších


Šesťdesiatsedemročný Sü patril kedysi medzi najbohatších ľudí v Číne a bol členom najvyššieho politického poradného orgánu Komunistickej strany Číny.


Pád Evergrande sa začal po tom, čo čínske úrady sprísnili pravidlá pre zadlžovanie developerov. Spoločnosť v roku 2021 prestala splácať záväzky.



Odsúdili 56 ľudí


Vo štvrtok odsúdili aj ďalších piatich vysokopostavených manažérov Evergrande na tresty od šiestich do 18 rokov.


Celkovo bolo v prípade podľa čínskej agentúry Sinchua odsúdených 56 ľudí vrátane dvoch Sü Ťia-jinových synov. Prípad sledujú investori a ekonómovia pre jeho možný vplyv na čínsky realitný sektor.


Ceny nových bytov v Číne klesajú už tri roky a problémy majú aj ďalší veľkí developeri, napríklad Country Garden a Vanke.




Zdroj: SITA.sk - Zakladateľ developerského giganta Evergrande dostal doživotie, firma zaplatí miliardovú pokutu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čínska ekonomika Čínska vláda Developer
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