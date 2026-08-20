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20. augusta 2026
Trump chce rokovať s Kimom, KĽDR má údajne k dispozícii 57 „veľmi účinných jadrových zbraní“
Americký prezident plánuje obnoviť osobné kontakty so severokórejským diktátorom. Soul však odhaduje jeho arzenál až na 80 až 120 jadrových zbraní. Americký ...
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Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že sa chce ešte tento rok stretnúť so severokórejským diktátorom Kim Čong-unom a obnoviť vzťah, ktorý si podľa vlastných slov vybudoval počas svojho prvého prezidentského obdobia.
Trumpov presný odhad
Trump zároveň nezvyčajne presne odhadol severokórejský jadrový arzenál na 57 zbraní.
„Áno, stretnem sa s ním,“ odpovedal Trump na otázku, či plánuje schôdzku s Kimom ešte v roku 2026. Dodal, že so severokórejským vodcom „veľmi dobre vychádza“.
„Má 57 veľmi účinných jadrových zbraní. Nikdy sa nemalo dovoliť, aby k tomu došlo,“ povedal Trump.
Zároveň zdôraznil, že hoci nechce, aby Irán získal jadrovú zbraň, v prípade Kima chce pokračovať v dialógu.
Asi sa stretnú v novembri
Podľa denníka The Wall Street Journal Trump zvažuje stretnutie s Kimom počas novembrovej cesty do čínskeho Šen-čenu na samit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC).
Trump sa s Kimom stretol počas prvého funkčného obdobia trikrát, naposledy v roku 2019, rokovania však nepriniesli zásadný pokrok v otázke denuklearizácie.
Viac jadrových zbraní
Juhokórejský minister obrany An Kju-bek vo štvrtok uviedol, že Soul odhaduje severokórejský arzenál na 80 až 120 jadrových zbraní.
„Zvyčajne odhadujeme, že ich je približne 80 až 120,“ povedal poslancom. Soul zároveň odmieta oficiálne uznať Severnú Kóreu za jadrovú veľmoc.
Kimova sestra nič nevie
Trumpova snaha o zblíženie s Pchjongjangom prichádza po tom, čo nariadil obmedziť spoločné vojenské cvičenia USA a Južnej Kórey.
Manévre Ulchi Freedom Shield sa skončí približne o týždeň skôr. Trump ich označil za „veľmi urážlivé“ voči Kimovi.
Kimova sestra Kim Jo-čong uviedla, že o údajnej komunikácii medzi oboma lídrami nič nevie.
Dodala však, že jej brat má na Trumpa „dobré spomienky a pocity“ a vzťah medzi nimi zostáva „vynikajúci“.
Zdroj: SITA.sk - Trump chce rokovať s Kimom, KĽDR má údajne k dispozícii 57 „veľmi účinných jadrových zbraní“ © SITA Všetky práva vyhradené.
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