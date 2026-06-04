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04. júna 2026
Dreamliner spoločnosti Lufthansa klesol vo Frankfurte nad Mohanom na nos
Pri nehode Boeingu 787-9 Dreamliner utrpelo zranenia viacero pracovníkov aerolínií a letiska. Lietadlo
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Lietadlo Boeing 787-9 Dreamliner spoločnosti Lufthansa sa vo štvrtok na letisku vo Frankfurte nad Mohanom prevrátilo na prednú časť trupu po náhlom zlyhaní predného podvozka. Pri incidente utrpelo zranenia viacero členov posádky a pozemného personálu.
Zlyhal podvozok
K udalosti došlo približne o 12.45 hod. SELČ krátko pred nástupom cestujúcich do lietadla, ktoré malo smerovať do Los Angeles.
„Počas státia lietadla sa nečakane zasunul predný podvozok,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Lufthansa.
Na palube sa v tom čase nachádzali členovia palubného personálu aj pracovníci letiskových služieb.
Nové lietadlo
Aerolínie neuviedli presný počet zranených ani závažnosť ich zranení, potvrdili však, že postihnutým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť.
Lufthansa oznámila, že spolu s príslušnými úradmi preveruje presné okolnosti incidentu.
Podľa portálu Aerotelegraph je poškodený Boeing 787-9 Dreamliner v prevádzke približne jeden rok. Spoločnosť Lufthansa ho prevzala v januári minulého roka.
Zdroj: SITA.sk - Dreamliner spoločnosti Lufthansa klesol vo Frankfurte nad Mohanom na nos © SITA Všetky práva vyhradené.
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