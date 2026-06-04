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04. júna 2026

Top foto dňa (4. jún 2026): Výstavba City Parku Petržalka, havária lietadla, jazero Sylvenstein a vlajka Izraela


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (4. jún 2026): Výstavba projektu City Park Petržalka, havária malého lietadla v Chorvátsku, nízka hladina jazera Sylvenstein v Nemecku, vlajka Izraela na zničenej budove v Iraku a začiatok procesu ...



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6a219709b5521934678195 676x451 4.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (4. jún 2026): Výstavba projektu City Park Petržalka, havária malého lietadla v Chorvátsku, nízka hladina jazera Sylvenstein v Nemecku, vlajka Izraela na zničenej budove v Iraku a začiatok procesu odovzdávania zbraní irackým štátnym silám.


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Top foto dňa (4. jún 2026): Výstavba projektu City Park Petržalka, havária malého lietadla v Chorvátsku, nízka hladina jazera Sylvenstein v Nemecku, vlajka Izraela na zničenej budove v Iraku a začiatok procesu odovzdávania zbraní irackým štátnym silám.



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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (4. jún 2026): Výstavba City Parku Petržalka, havária lietadla, jazero Sylvenstein a vlajka Izraela © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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