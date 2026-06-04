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04. júna 2026
Top foto dňa (4. jún 2026): Výstavba City Parku Petržalka, havária lietadla, jazero Sylvenstein a vlajka Izraela
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (4. jún 2026): Výstavba projektu City Park Petržalka, havária malého lietadla v Chorvátsku, nízka hladina jazera Sylvenstein v Nemecku, vlajka Izraela na zničenej budove v Iraku a začiatok procesu ...
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4.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (4. jún 2026): Výstavba projektu City Park Petržalka, havária malého lietadla v Chorvátsku, nízka hladina jazera Sylvenstein v Nemecku, vlajka Izraela na zničenej budove v Iraku a začiatok procesu odovzdávania zbraní irackým štátnym silám.
[photo id="2428310" /]
Top foto dňa (4. jún 2026): Výstavba projektu City Park Petržalka, havária malého lietadla v Chorvátsku, nízka hladina jazera Sylvenstein v Nemecku, vlajka Izraela na zničenej budove v Iraku a začiatok procesu odovzdávania zbraní irackým štátnym silám.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (4. jún 2026): Výstavba City Parku Petržalka, havária lietadla, jazero Sylvenstein a vlajka Izraela © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2428310" /]
Top foto dňa (4. jún 2026): Výstavba projektu City Park Petržalka, havária malého lietadla v Chorvátsku, nízka hladina jazera Sylvenstein v Nemecku, vlajka Izraela na zničenej budove v Iraku a začiatok procesu odovzdávania zbraní irackým štátnym silám.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-4-jun-2026/">Top foto dňa (4. jún 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (4. jún 2026): Výstavba City Parku Petržalka, havária lietadla, jazero Sylvenstein a vlajka Izraela © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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