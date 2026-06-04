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04. júna 2026
KDH chce podporiť viacdetné rodiny, mohli by využívať rôzne zľavy či výhody cez rodinné karty
Tagy: rodinné karty
Rodinné karty navrhuje KDH zaviesť od roku 2028, ponúkať by ich chceli v podobe plastovej karty aj elektronicky. Rodiny s dvomi a viac deťmi by mohli mať nový štátny preukaz, ktorý by im umožnil ...
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4.6.2026 (SITA.sk) - Rodinné karty navrhuje KDH zaviesť od roku 2028, ponúkať by ich chceli v podobe plastovej karty aj elektronicky.
Rodiny s dvomi a viac deťmi by mohli mať nový štátny preukaz, ktorý by im umožnil využívať rôzne zľavy a výhody. Má ísť o rodinnú kartu, ktorej zavedenie navrhuje opozičné KDH. Podobné rodinné preukazy sa používajú v okolitých krajinách, KDH sa pri jej tvorení inšpirovalo v susednom Poľsku. Predstavitelia KDH o tom informovali vo štvrtok na tlačovej konferencii. Návrh zákona je v programe aktuálnej parlamentnej schôdze.
Nárok na rodinnú kartu by mohli mať rodiny s dvomi a viac deťmi. Opozičné hnutie však prízvukovalo, že nejde o žiadnu sociálnu dávku, ale o preukaz, ktorý by mal rodinám uľahčiť prístup k rôznym zvýhodneniam. „Navrhujeme zaviesť rodinné karty, ktoré pri rôznych udalostiach, podujatiach, akciách rodinám uľahčia a zjednodušia život,“ priblížil predseda KDH Milan Majerský.
Podľa predloženého návrhu zákona by mala karta slúžiť ako doklad člena rodiny, ktorým by preukázal nárok na ponúkané zvýhodnenie.
„Cieľom predkladaného návrhu zákona je zaviesť rodinnú kartu ako osobitný doklad člena rodiny, ktorý slúži na preukázanie postavenia člena rodiny a na uplatňovanie nárokov a zvýhodnení podľa tohto zákona, podľa osobitných predpisov, podľa všeobecne záväzných nariadení obcí a vyšších územných celkov alebo na základe zmluvnej spolupráce s poskytovateľmi nárokov a zvýhodnení,“ uviedli predkladatelia v návrhu, ktorý je aktuálne v parlamente.
Podľa opozičného hnutia podobný model podpory pre rodiny funguje už v Rakúsku, Maďarsku, Česku či Poľsku. KDH sa inšpirovalo práve v susednom Poľsku, kde podobné preukazy používajú už vyše desať rokov. Do systému je u poľských susedov zapojených vyše 1 000 spoločností a tamojší obyvatelia môžu preukaz využívať na viac ako 30-tisíc miestach v krajine. Kresťanskí demokrati navrhli aj na Slovensku vybudovať platformu, do ktorej by štát pozýval veľké spoločnosti a združenia.
„Chceme vytvoriť spoluprácu medzi štátom, samosprávami a súkromným sektorom, pretože karta prepojí štátne benefity, úľavy na daniach a poplatkoch a tak isto dobrovoľné zľavy od súkromných spoločností, ktoré získajú prestížny status partner rodiny,“ priblížila Andrea Turčanová z KDH.
Rodinné karty opozičné hnutie navrhuje zaviesť od roku 2028, ponúkať by ich chceli v podobe plastovej karty aj elektronicky. Preukaz by mal pritom doživotnú platnosť a nárok na zľavy by rodiny nestratili ani po dovŕšení plnoletosti detí.
Podľa KDH skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že ak štát vytvorí funkčnú platformu, súkromný sektor sa do systému pridá. Okrem výhod pre rodiny môže byť formát podľa nich zaujímavý aj pre podnikateľské prostredie. Firmy sa takto totiž môžu stať súčasťou platformy, kde budú môcť ponúkať svoje produkty a nájsť nových zákazníkov. „Môže to byť zaujímavý benefit nielen pre štát a rodiny, ale aj pre podnikateľské prostredie,“ uzavrel poslanec KDH Rastislav Krátky.
Zdroj: SITA.sk - KDH chce podporiť viacdetné rodiny, mohli by využívať rôzne zľavy či výhody cez rodinné karty © SITA Všetky práva vyhradené.
Rodiny s dvomi a viac deťmi by mohli mať nový štátny preukaz, ktorý by im umožnil využívať rôzne zľavy a výhody. Má ísť o rodinnú kartu, ktorej zavedenie navrhuje opozičné KDH. Podobné rodinné preukazy sa používajú v okolitých krajinách, KDH sa pri jej tvorení inšpirovalo v susednom Poľsku. Predstavitelia KDH o tom informovali vo štvrtok na tlačovej konferencii. Návrh zákona je v programe aktuálnej parlamentnej schôdze.
Nárok na rodinnú kartu by mohli mať rodiny s dvomi a viac deťmi. Opozičné hnutie však prízvukovalo, že nejde o žiadnu sociálnu dávku, ale o preukaz, ktorý by mal rodinám uľahčiť prístup k rôznym zvýhodneniam. „Navrhujeme zaviesť rodinné karty, ktoré pri rôznych udalostiach, podujatiach, akciách rodinám uľahčia a zjednodušia život,“ priblížil predseda KDH Milan Majerský.
Doklad člena rodiny
Podľa predloženého návrhu zákona by mala karta slúžiť ako doklad člena rodiny, ktorým by preukázal nárok na ponúkané zvýhodnenie.
„Cieľom predkladaného návrhu zákona je zaviesť rodinnú kartu ako osobitný doklad člena rodiny, ktorý slúži na preukázanie postavenia člena rodiny a na uplatňovanie nárokov a zvýhodnení podľa tohto zákona, podľa osobitných predpisov, podľa všeobecne záväzných nariadení obcí a vyšších územných celkov alebo na základe zmluvnej spolupráce s poskytovateľmi nárokov a zvýhodnení,“ uviedli predkladatelia v návrhu, ktorý je aktuálne v parlamente.
Podľa opozičného hnutia podobný model podpory pre rodiny funguje už v Rakúsku, Maďarsku, Česku či Poľsku. KDH sa inšpirovalo práve v susednom Poľsku, kde podobné preukazy používajú už vyše desať rokov. Do systému je u poľských susedov zapojených vyše 1 000 spoločností a tamojší obyvatelia môžu preukaz využívať na viac ako 30-tisíc miestach v krajine. Kresťanskí demokrati navrhli aj na Slovensku vybudovať platformu, do ktorej by štát pozýval veľké spoločnosti a združenia.
Doživotná platnosť
„Chceme vytvoriť spoluprácu medzi štátom, samosprávami a súkromným sektorom, pretože karta prepojí štátne benefity, úľavy na daniach a poplatkoch a tak isto dobrovoľné zľavy od súkromných spoločností, ktoré získajú prestížny status partner rodiny,“ priblížila Andrea Turčanová z KDH.
Rodinné karty opozičné hnutie navrhuje zaviesť od roku 2028, ponúkať by ich chceli v podobe plastovej karty aj elektronicky. Preukaz by mal pritom doživotnú platnosť a nárok na zľavy by rodiny nestratili ani po dovŕšení plnoletosti detí.
Podľa KDH skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že ak štát vytvorí funkčnú platformu, súkromný sektor sa do systému pridá. Okrem výhod pre rodiny môže byť formát podľa nich zaujímavý aj pre podnikateľské prostredie. Firmy sa takto totiž môžu stať súčasťou platformy, kde budú môcť ponúkať svoje produkty a nájsť nových zákazníkov. „Môže to byť zaujímavý benefit nielen pre štát a rodiny, ale aj pre podnikateľské prostredie,“ uzavrel poslanec KDH Rastislav Krátky.
Zdroj: SITA.sk - KDH chce podporiť viacdetné rodiny, mohli by využívať rôzne zľavy či výhody cez rodinné karty © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: rodinné karty
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