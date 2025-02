Dresy sa neprezliekajú len vo vládnej koalícii, ale aj v opozícii. Tvrdí minister práce Erik Tomáš

Pôvodný potenciál v počte 79 poslancov

Mimoriadna schôdza už čoskoro

Neschopnosť vládnej koalície

8.2.2025 (SITA.sk) - Dresy sa neprezliekajú len vo vládnej koalícii, ale aj v opozícii, vraví podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš . Ako ďalej zdôraznil v relácii STVR Sobotné dialógy, podstatné je to, že sa neprestupuje medzi koalíciou a opozíciou.Uviedol to v reakcii na nedávne zmeny vo vládnej koalícii. Ide o vylúčenie dvoch poslancov parlamentu zo strany Hlas, Radomíra Šalitroša Samuela Migaľa , a tiež prestup ďalšieho „rebela" z Hlasu Romana Malatinca ku skupine troch poslancov Národnej koalície na čele s Rudolfom Huliakom Tí pred časom odišli z klubu Slovenskej národnej strany , na kandidátke ktorej sa dostali do parlamentu. Tomáš prízvukoval, že koalícia má stále pôvodný potenciál v počte 79 poslancov, poukázal pri tom, že nedávno v parlamente takýto počet koaličných poslancov hlasoval za zdravotnícke zákony aj zmeny v stavebnom zákone.Minister práce dôrazne poprel, že by vláda bola paralyzovaná, podľa jeho slov zákony v parlamente prechádzajú. Tomáš pripustil, že v rámci koalície sa pomery zmenili, a to najmä v parlamente. Tomu by podľa neho mali prispôsobiť aj pomery vo vláde. Priznal aj to, že sa diskutuje o zmenách vo vláde, bližšie ich komentovať nechcel.„Je veľká snaha dohodnúť sa rýchlo, keď bude dohoda, postavíme sa pred verejnosť," povedal. K dohode by chceli dospieť ešte vo februári, ak sa to nepodarí, marcová schôdza bude podľa Tomáša akýmsi testom. Ak by došlo k dohode, minister si myslí, že by mohla byť ešte vo februári mimoriadna schôdza.Jeho vlastný post podľa slov ministra práce nie je súčasťou diskusií. Vyriešiť chce koalícia aj personálne otázky, ako je obsadenie postu predsedu parlamentu, ale aj ďalšie. Otázka predčasných volieb nikdy nebola na stole, keďže parlament funguje.Poslanec NR SR Ján Horecký KDH ) pripomenul neschopnosť vládnej koalície dohodnúť sa napríklad na personálnych otázkach, hovorí o dohadovaní sa v rámci koalície. Zdôraznil, že vládni predstavitelia by mali riešiť reálne problémy ľudí a štátu.„Vláda rieši seba, sme akoby v permanentnej kampani, kde ide o dojmy, silné gestá," myslí si. Línia kresťanských demokratov je podľa neho jasná, bola nastavená ešte pred voľbami a je taká, že so Smerom nepôjdu.