Trump navrhol „vyčistiť“ Pásmo Gazy. Izrael a Hamas majú pred sebou piatu výmenu rukojemníkov a väzňov

aktualizované 8. februára, 13:52



Kruté odovzdávanie rukojemníkov

Prepustenie z izraelských väzníc

Druhá fáza prímeria

8.2.2025 (SITA.sk) -Militantné hnutie Hamas plánuje v sobotu prepustiť troch izraelských rukojemníkov výmenou za 183 väzňov zadržiavaných Izraelom. Udeje sa tak v rámci piatej takejto výmeny počas krehkého prímeria v Pásme Gazy.K výmene dôjde po tom, ako americký prezident Donald Trump navrhol „vyčistiť“ Pásmo Gazy od jeho obyvateľov, aby Spojené štáty mohli prevziať palestínske územie. Tento plán vyvolal celosvetový rozruch a Hamas ho ostro odmietol.Izrael odsúdil „kruté“ odovzdanie rukojemníkov a ich znepokojujúci fyzický vzhľad. Prezident Jicchak Herzog odsúdil zaobchádzanie s izraelskými rukojemníkmi oslobodenými v sobotu a nazval to „zločinom proti ľudskosti“ po tom, čo mužov na pódiu počas ich odovzdávania predvádzali maskovaní militanti Hamasu.„Takto vyzerá zločin proti ľudskosti! Celý svet sa musí pozerať priamo na Ohada, Ora a Eliho - vracajúcich sa po 491 dňoch pekla, vyhladovaných, vychudnutých a ubolených,“ napísal Herzog na platforme X.Reportéri agentúry AFP neskôr videli na Západnom brehu Jordánu, ako autobus s oslobodenými Palestínčanmi opúšťa izraelské väzenie a potom prichádzal do mesta Ramalláh. Izrael a Hamas predtým uskutočnili štyri výmeny v rámci prvej fázy dohody o prímerí v Pásme Gazy.Palestínski militanti na čele s Hamasom počas prvých štyroch výmen oslobodili 18 rukojemníkov výmenou za približne 600 prevažne palestínskych väzňov prepustených z izraelských väzníc.Cieľom prímeria, sprostredkovaného Katarom, Egyptom a Spojenými štátmi, je zabezpečiť prepustenie ďalších 11 rukojemníkov počas prvej 42-dňovej fázy dohody. Rokovania o druhej fáze prímeria sa mali začať v pondelok, no o stave rozhovorov nie sú žiadne podrobnosti.Počas útoku v októbri 2023 militanti zajali 251 rukojemníkov. Sedemdesiattri zostáva v zajatí, vrátane 34, o ktorých izraelská armáda tvrdí, že sú mŕtvi. Izraelská odveta zabila v Pásme Gazy najmenej 47 583 ľudí, väčšinou civilistov, uviedlo ministerstvo zdravotníctva na území spravovanom Hamasom. Organizácia Spojených národov považuje tieto údaje za spoľahlivé.