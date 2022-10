Drlička žiadnemu politikovi nepraje nič zlé a dôrazne sa ohradil voči spájaniu jeho výrokov s vraždou na Zámockej

Drlička: Manažment SND bol terčom šikany parlamentného výboru

25.10.2022 - Odchádzajúci riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Matej Drlička sa za svoje výroky v Budapešti podľa jeho slov jednoznačne ospravedlnil. Zároveň si myslí, že nezáleží na okolnostiach, jeho výrok bol jednoducho neospravedlniteľný.Drlička si vraj neuvedomil, že debata je streamovaná, myslel si, že je to diskusia len s kolegami. Dodal, že to nie je ospravedlnenie jeho výrokov, avšak jeho zámerom nebolo štvať proti politikom. Dodal, že žiadnemu politikovi nepraje nič zlé a dôrazne sa ohradil voči spájaniu jeho výrokov s vraždou na Zámockej ulici . Povedal to na tlačovej konferencii v SND.

Odvolaniu predchádzala politická šikana. Na utorkovej tlačovej konferencii to v súvislosti so svojím odvolaním uviedol končiaci generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Matej Drlička. Na stretnutí s médiami, na ktorom sa ospravedlnil za svoje výroky o politikoch, mu zároveň deklarovali podporu zamestnanci i jeho spolupracovníci v manažmente, ktorí v prípade Drličkovho odchodu plánujú takisto rezignovať.



"Ospravedlňujem sa za to, čo som povedal, súhlasím s tým, že verejný činiteľ takéto výroky vyslovovať nemá," uviedol Drlička, ktorý zároveň zdôraznil, že cieľom nebolo štvať ľudí proti politikom. "Žiadnemu politikovi neprajem nič zlé, preto aj spájať moje výroky s tragédiou na Zámockej nie sú na mieste," upozornil. Výroky o "politikoch, ktorí nanešťastie ešte dýchajú", mali podľa jeho slov opísať situáciu súvisiacu s redukciou operného súboru SND v rámci diskusného bloku činovníkov európskych umeleckých scén na tému Kultúra politika. "Bol som v tom, že ide o uzavretú diskusiu, nevedel som že je z toho robený online prenos. To, samozrejme, neospravedlňuje moje slová, no vysvetľuje to kontext, v ktorom som to povedal," vyhlásil Drlička, ktorý za svojim slovami vidí aj tlak a doslova šikanu politikov.



"Rozpútala sa v súvislosti s témou prepúšťania sólistov operného súboru a situácii, ktorá nastala pri vysvetľovaní tejto témy na rokovaní Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá," povedal Drlička. Postup a správanie sa členov parlamentného výboru boli podľa neho neúctivé a vzdialené konštruktívnej odbornej diskusii. Rokovanie podľa Drličku spustilo politickú šikanu. "Prejavovala sa rôznymi formami, od vyjadrení členov výboru, ktorí chceli okamžite moju hlavu, predvolaní a až po kontroly, ktoré nám sem neustále posielali a chceli niečo nájsť," zdôraznil.



V prípade svojho konca deklaroval, že ministerke kultúry SR Natálii Milanovej (OĽANO) ponúkol v rámci sankcie za svoje výroky niekoľko možností vrátane možnosti dokončiť mandát do konca sezóny. "Nebolo to prijaté, v pondelok (24. 10.) som sa dozvedel, že som odvolaný k 1. novembru. Verím, že so zložitou situáciou si môj nasledovník poradí," povedal Drlička, zdôrazňujúc, že pri riešení problémov a rozbehnutých projektov nesmie dočasné provizórne manažovanie SND trvať dlho. Odchod spolu s ním oznámili aj členovia najužšieho manažmentu.



Za zamestnancov a členov umeleckých zložiek SND vyzval ministerku k späťvzatiu svojho rozhodnutia herec a Tomáš Maštalír. Zdôraznil, že Drličkovým odchodom sa ukončí obrodenie SND, a to z dôvodu "jedného nešťastného vyjadrenia, ktorými je verejný a politický priestor v posledných rokoch preplnený".



Milanová odvolala Drličku k 1. novembru. Dôvodom boli jeho medializované vyjadrenia na adresu umelcov a politikov. Podľa ministerky sú za hranicou slušného správania a kultúrnosti a nezlučiteľné s verejne činnou osobou zodpovednou za svoje výroky. Drlička sa za svoje slová ešte v piatok (21. 10.) ospravedlnil, ministerke zároveň ponúkol rezignáciu.





